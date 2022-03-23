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Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında ve nereli?

23.03.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'nin dikkat çeken yarışmacılarından olan Evrim Keklik, Gönüllüler takımında yer alıyor. Survivor 2020 sezonuna da katılan Keklik, Gönüllüler takımında mücadelesini vermişti. Peki Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında ve nereli?

Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'in hayatı merak konusu oldu. Sporla içli dışlı olan Keklik, 10 yıl boyunca Fenerbahçe Kulübünün Voleybol takımında bulundu. Peki Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR EVRİM KİMDİR?

1991 İstanbul doğumlu Evrim Keklik 31 yaşındadır. İlkokul ve ortaokul yıllarından beri voleybolla ilgilenmektedir. 10 yıl boyunca Fenerbahçe Kulübünün Voleybol takımında yer alan Keklik, 1 yıl kadar Galatasaray'da da oynamıştır. Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle voleybola ara vermek zorunda kaldı.

Spor kariyerine yüzme antrenörü olarak devam etti. Survivor ile adını duyuran Keklik, yarışmadan sonra "Hayatın İçinden" sunuculuğunu yaptı. Sualtı hokeyiyle ilgilenen Keklik Survivor 2022 All Star macerasına devam ediyor.


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survivor Evrim Keklik
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