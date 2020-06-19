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  4. Survivor Ezgi Avcı bikinili pozuyla olay olmuştu! Photoshop iddialarına yanıt

Survivor Ezgi Avcı bikinili pozuyla olay olmuştu! Photoshop iddialarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 10:23 | Son Güncelleme

Nişanlısıyla birlikte tekne turuna çıkan Ezgi Avcı, teknede çekilmiş videosunu sosyal medya hesabından paylaştı ve hakkında ortaya atılan 'fotoğrafta photoshop var' iddialarına yanıt verdi.

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran tescilli güzel Ezgi Avcı, nişanlısı Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile tatil yapıyor. Normalleşme süreciyle birlikte tatil yasaklarının kalkmasının ardından kendisini İstanbul dışına atan Ezgi Avcı, yaptığı sosyal medya paylaşımları ile keyifli tatili hakkında takipçilerine bilgi veriyor.

Bundan dört gün önce paylaştığı bir fotoğraf üzerinden çok sayıda yorum alan ve fiziğini daha iyi göstermek adına fotoğrafına photoshop yaptığı iddia edilen Ezgi Avcı, bu yorumlara bir yanıt vermek adına yine nişanlısının çektiği bir videoyu paylaştı.

Survivor Ezgi paylaşımında "Öylesine çekmiş ben de paylaşayım bari hem shop diyenler de görmüş olur. Boynum fena tutuktu o gün sola dönüş imkansız zaten Nemanja da dalgasını geçti sağolsun” yorumunu yaptı.


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