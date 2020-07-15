Survivor finalinde Acun Ilıcalı'dan Ozan Kabak ve Mustafa Kapı paylaşımı

Survivor 2020'nin İstanbul'da düzenlenen büyük finalinde Galatasaray'ın eski oyuncularından Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak ve Mustafa Kapı da yer aldı.
Acun Ilıcalı, Ozan Kabak ve Mustafa Kapı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz sezon 23 Aralık 2018'de Sivasspor ile oynanan maçın 90+5'inci dakikasında oyuna giren Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinde resmi karşılaşmalarda forma giyen en genç oyuncu (16 yıl 4 ay ve 15 gün) unvanını almıştı.
Galatasaray, yeni sözleşme imzalamaya yanaşmaması gerekçesiyle Mustafa Kapı'yı kadro dışı bırakmıştı ve sonrasında genç oyuncuyla yollar ayrıldı.
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