Survivor Gizem Memiç'in kim olduğunu duyan şaşkına döndü! Güzellikte Serenay Sarıkaya'yı geçmiş

Survivor All Star 2022 sezonunda Ünlüler takımında yarışan Gizem Memiç'in kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

32 yaşındaki Gizem Memiç, Bilkent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı okudu.

Güzelliğiyle dikkat çeken Gizem Memiç hakkında şaşkına çeviren bir detay ortaya çıktı.

Gizem Memiç'in, 2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında rakibi Serenay Sarıkaya'yı geride bıraktığını duyanlar şaştı kaldı.

Şimdilerde Türkiye'nin en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Gizem Memiç'in Miss Turkey güzeli seçildiği yarışmadan ikinci olarak ayrılmıştı.

2016 yılında Survivor'da yarışan Gizem Memiç, Survivor All Star 2022 sezonunda yeniden izleyici karşısına geçti.

Sosyal medyada aktif olan Gizem Memiç, eşi Burak Mert ile aşk pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Instagram'da 160 bin takipçisi bulunan Gizem Memiç, hayatına dair kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.



