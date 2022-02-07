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Survivor Gizem Memiç'in kim olduğunu duyan şaşkına döndü! Güzellikte Serenay Sarıkaya'yı geçmiş

07.02.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonuna yedek yarışmacı kategorisinden dahil olan Gizem Memiç hakkında duyanları şaşkına çeviren bir detay ortaya çıktı.

Survivor Gizem Memiç'in kim olduğunu duyan şaşkına döndü! Güzellikte Serenay Sarıkaya'yı geçmiş

Survivor All Star 2022 sezonunda Ünlüler takımında yarışan Gizem Memiç'in kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

32 yaşındaki Gizem Memiç, Bilkent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı okudu.

Survivor Gizem Memiç'in kim olduğunu duyan şaşkına döndü! Güzellikte Serenay Sarıkaya'yı geçmiş

Güzelliğiyle dikkat çeken Gizem Memiç hakkında şaşkına çeviren bir detay ortaya çıktı.

Survivor Gizem Memiç'in kim olduğunu duyan şaşkına döndü! Güzellikte Serenay Sarıkaya'yı geçmiş

Gizem Memiç'in, 2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında rakibi Serenay Sarıkaya'yı geride bıraktığını duyanlar şaştı kaldı.

Survivor Gizem Memiç'in kim olduğunu duyan şaşkına döndü! Güzellikte Serenay Sarıkaya'yı geçmiş

Şimdilerde Türkiye'nin en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Gizem Memiç'in Miss Turkey güzeli seçildiği yarışmadan ikinci olarak ayrılmıştı.

Survivor Gizem Memiç'in kim olduğunu duyan şaşkına döndü! Güzellikte Serenay Sarıkaya'yı geçmiş

2016 yılında Survivor'da yarışan Gizem Memiç, Survivor All Star 2022 sezonunda yeniden izleyici karşısına geçti.

Survivor Gizem Memiç'in kim olduğunu duyan şaşkına döndü! Güzellikte Serenay Sarıkaya'yı geçmiş

Sosyal medyada aktif olan Gizem Memiç, eşi Burak Mert ile aşk pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Survivor Gizem Memiç'in kim olduğunu duyan şaşkına döndü! Güzellikte Serenay Sarıkaya'yı geçmiş

Instagram'da 160 bin takipçisi bulunan Gizem Memiç, hayatına dair kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Survivor Gizem Memiç'in kim olduğunu duyan şaşkına döndü! Güzellikte Serenay Sarıkaya'yı geçmiş

Survivor Gizem Memiç'in kim olduğunu duyan şaşkına döndü! Güzellikte Serenay Sarıkaya'yı geçmiş

Survivor Gizem Memiç'in kim olduğunu duyan şaşkına döndü! Güzellikte Serenay Sarıkaya'yı geçmiş

Survivor Gizem Memiç'in kim olduğunu duyan şaşkına döndü! Güzellikte Serenay Sarıkaya'yı geçmiş


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