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Survivor Gonca Kakar kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Gonca Kakar kaç yaşında ve nereli?

02.02.2021 02:42 | Son Güncelleme:
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Survivor Gonca Kakar kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Gonca Kakar kaç yaşında ve nereli?

Gonca Kakar, Survivor 2021'e yedeklerden gelen yarışmacılardan biri oldu. Survivor ünlüler takımı kadrosuna dahil olan Gonca Kakar güçlü fiziği ve atletik yapısıyla dikkat çekti. Peki, Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor 2021'in yeni yarışmacısı Gonca Kakar hakkında bilgiler.

Survivor 2021 son bölümde ünlüler takımına Gonca Kakar da katıldı. Gonca Kakar izleyicilerin en çok merak edip araştırdığı isimlerin başında yer almaya başladı. Gonca Kakar Survivor'da ilk oyununu da çıktı.

SURVİVOR GONCA KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımının yeni yarışmacısı olan Gonca Kakar 1 Temmuz 1989 doğumlu.

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Mersin Üniversitesi'nde eğitim gören Gonca Kakar BESYO okumuştur. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca Kakar güçlü fiziğini yaptığı sporlara borçlu.

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1.77 boyunda ve 64 kilo olan Gonca Kakar'ın hobileri arasında dalış yapmak (scuba diving), spor yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmek yer alıyor.

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