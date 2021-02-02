Survivor Gonca Kakar kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Gonca Kakar kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2021 son bölümde ünlüler takımına Gonca Kakar da katıldı. Gonca Kakar izleyicilerin en çok merak edip araştırdığı isimlerin başında yer almaya başladı. Gonca Kakar Survivor'da ilk oyununu da çıktı.

SURVİVOR GONCA KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımının yeni yarışmacısı olan Gonca Kakar 1 Temmuz 1989 doğumlu.

Mersin Üniversitesi'nde eğitim gören Gonca Kakar BESYO okumuştur. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca Kakar güçlü fiziğini yaptığı sporlara borçlu.

1.77 boyunda ve 64 kilo olan Gonca Kakar'ın hobileri arasında dalış yapmak (scuba diving), spor yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmek yer alıyor.

