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Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 20:33 | Son Güncelleme

Survivor 2018 yarışmasına veda eden son isim olan Cumali Akgül ile ilgili çarpıcı yorum.

Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

Survivor'ın eski yarışmacılarından İhsan Tarkan, Cumali Akgül'ün elenmesini değerlendirirken, Survivor'ın bu seneki olağanüstü zorluğuna dikkat çekti.

'DAHA SONRA YÜRÜSEYDİ BAŞKA YERDE OLABİLİRDİ'
TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programında konuşan İhsan Tarkan, "Cumali bize güzel şeyler gösterdi. Birçok insanın kalbini kazandı. Ünlüler takımı da dahil elenmesine herkes üzüldü. Belki de yanlış senede yürüdü. Iğdır'dan yürümesi müthiş bir buluş. İlk o yaptığı için kabul edildi, bir daha yürüyen yarışmaya alınmayacak. Geçen sene veya gelecek yıl yürüseydi başka bir yerde olabilirdi. Sıkıntısı All Star takımı ile yarışmak oldu. İçinde bıulunduğu takımın performansı da düşük olunca göze battı" ifadelerini kullandı.

Gönüllüler takımı adına mücadele eden ve adada yaklaşık 2,5 ay geçiren 32 yaşındaki Cumali Akgül, 'Survivor'a katılmak için memleketi Iğdır'dan İstanbul'a yürümüş, katıldığı 'Beyaz Show' programında yapımcı Acun Ilıcalı'dan yarışma onayı almıştı.

Survivor 2018'e dün veda eden Cumali ile ilgili konuşan İhsan Tarkan, Survivor'ın bu seneki olağanüstü zorluğuna dikkat çekerek, "Cumali yanlış senede yürüdü" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cumali akgül survivor 2018

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