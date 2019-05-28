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Survivor için Dominik'te bulunan Hakan Hatipoğlu'ndan kızı Lila paylaşımı "İlk defa baba dedi"

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2019 22:04 | Son Güncelleme

Survivor 2019'da konuk yarışmacı olarak ter döken Hakan Hatipoğlu, kızı Lila'nın 'baba' dediği anları Instagram hesabından paylaştı.

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatioğlu'nun kızları Lila 7 ay önce dünyaya gelmişti. Survivor yarışması için Dominik’te olan Hakan Hatipoğlu kızı Lila’nın ilk baba dediği anın videosunu paylaştı.

Hatipoğlu paylaşımında "Geçen sene bugün senden haberim bile yoktu canım kızım... Şimdi beni nasıl özlediysen ilk defa baba demişsin. .. Tarif edilemez bir duygu şunu duymak.. . İlk anne dedin kızım, umarım hep de annenin kuzusu olursun inşallah. Ama unutma ki babacık hep yanında... Ömrüm sizin. Nazarlardan korusun Allah'ım" notunu yazdı.

Hatipoğlu'nun videosu kısa sürede çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.

Hakan Hatipoğlu paylaştı: İlk defa baba dedi

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Anahtar Kelimeler:
Hakan HAtipoğlu gizem hatipoğlu

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