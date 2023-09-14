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Survivor’ın Manav Aydın’ı son hali ile dikkat çekti! Gören bir daha baktı

14.09.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor’ın unutulmaz yarışmacıları arasında yer alan Aydın Gülşen'in son hali görenleri şaşırttı. 2010 yılında yarışan ve Manav Aydın lakabı ile hafızalara kazınan ünlü isim, gündem oldu.

Dünyanın en zor yarışması olarak lanse edilen Survivor'ın eski yarışmacılarından Aydın Gülşen yıllar içindeki değişimi nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

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ACUN ILICALI İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

2010 yılında Survivor'da yarışan Aydın Gülşen daha sonra Acun Ilıcalı ile birlikte çalışmaya başladı.

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1962 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dünyaya gelen Manav Aydın'ın son fotoğraflarına takipçileri "Aydın Ağabey'im yakışıyorsun bu dünyaya", Survivor'ın efsanesisin Aydın Ağabey", "Karizma", "Maşallah'ın var" gibi yorumlarda bulundu.

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YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

İşte Survivor'ın eski yarışmacısı Aydın Gülşen'in son hali:

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TV8 survivor Acun Ilıcalı survivor all star Gülşen

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