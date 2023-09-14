Survivor’ın Manav Aydın’ı son hali ile dikkat çekti! Gören bir daha baktı

Dünyanın en zor yarışması olarak lanse edilen Survivor'ın eski yarışmacılarından Aydın Gülşen yıllar içindeki değişimi nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.
2010 yılında Survivor'da yarışan Aydın Gülşen daha sonra Acun Ilıcalı ile birlikte çalışmaya başladı.
1962 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dünyaya gelen Manav Aydın'ın son fotoğraflarına takipçileri "Aydın Ağabey'im yakışıyorsun bu dünyaya", Survivor'ın efsanesisin Aydın Ağabey", "Karizma", "Maşallah'ın var" gibi yorumlarda bulundu.
İşte Survivor'ın eski yarışmacısı Aydın Gülşen'in son hali: