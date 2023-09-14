Survivor’ın Manav Aydın’ı son hali ile dikkat çekti! Gören bir daha baktı

Dünyanın en zor yarışması olarak lanse edilen Survivor'ın eski yarışmacılarından Aydın Gülşen yıllar içindeki değişimi nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

ACUN ILICALI İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

2010 yılında Survivor'da yarışan Aydın Gülşen daha sonra Acun Ilıcalı ile birlikte çalışmaya başladı.

1962 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dünyaya gelen Manav Aydın'ın son fotoğraflarına takipçileri "Aydın Ağabey'im yakışıyorsun bu dünyaya", Survivor'ın efsanesisin Aydın Ağabey", "Karizma", "Maşallah'ın var" gibi yorumlarda bulundu.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

İşte Survivor'ın eski yarışmacısı Aydın Gülşen'in son hali:



