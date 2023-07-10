Survivor’ın Manav Aydın’ının son halini gören şaştı kaldı! “Bu nasıl bir karizma”

Sevilen programlardan biri olan Survivor'ın yarışmacılarının son halleri sık sık merak konusu oluyor. Yarıştığı dönemde dikkat çeken isimlerden biri olan Manav Aydın hafızalara kazınmıştı. Manav Aydın'ın son halini görenler çok şaşırdı.

2010 yılında Survivor'da yarışan Aydın Gülşen yarıştığı dönemde görüntülü görüşme esnasında kuşlarını görünce tişörtünü parçalamıştı.

Sevilen ismin Survivor'da yer aldığı sezonda yarışmadan sonra ünlü olan Hakan Hatipoğlu da bulunuyordu.

Aydın Gülşen daha sonra Acun Ilıcalı ile beraber çalışmaya başladı.

Yarışmanın finalinde de sıklıkla yer alan Gülşen, Survivor 2022 All Star'da Anlat Bakalım oyununda yer aldı.

1962 yılında İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya gelen Manav Aydın sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Survivor Aydın'ın pozlarına takipçileri "Bu nasıl bir karizma", "Maşallah abi", "Karizma", "Nazar değmesin" yorumlarında bulundu.



