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Survivor’ın Manav Aydın’ının son halini gören şaştı kaldı! “Bu nasıl bir karizma”

10.07.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor’ın unutulmaz yarışmacıları arasında Aydın Gülşen de yer alıyor. Şimdilerde TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın eski sezon yarışmacısı olan Aydın Gülşen, Manav Aydın lakabı ile hafızalara kazındı. Yarıştığı dönemde diyalogları ile dikkat çeken ve beslediği evcil hayvanını görünce üzerini parçalayan Manav Aydın’ın son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

Sevilen programlardan biri olan Survivor'ın yarışmacılarının son halleri sık sık merak konusu oluyor. Yarıştığı dönemde dikkat çeken isimlerden biri olan Manav Aydın hafızalara kazınmıştı. Manav Aydın'ın son halini görenler çok şaşırdı.

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2010 yılında Survivor'da yarışan Aydın Gülşen yarıştığı dönemde görüntülü görüşme esnasında kuşlarını görünce tişörtünü parçalamıştı.

manav-aydın-son-hali

Sevilen ismin Survivor'da yer aldığı sezonda yarışmadan sonra ünlü olan Hakan Hatipoğlu da bulunuyordu.

aydın-gülşen

Aydın Gülşen daha sonra Acun Ilıcalı ile beraber çalışmaya başladı.

manav-aydın

Yarışmanın finalinde de sıklıkla yer alan Gülşen, Survivor 2022 All Star'da Anlat Bakalım oyununda yer aldı.

survivor-aydın-son-hali

1962 yılında İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya gelen Manav Aydın sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

manav-aydın-son-haliyle-şaşırttı

Survivor Aydın'ın pozlarına takipçileri "Bu nasıl bir karizma", "Maşallah abi", "Karizma", "Nazar değmesin" yorumlarında bulundu.

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survivor Aydın Gülşen

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