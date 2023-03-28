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Survivor'ın unutulmaz yarışmacısı Sabriye Şengül'ü görenler tanıyamıyor! O artık bambaşka biri!

28.03.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran milli sporcu Sabriye Şengül, kendine has tavırları ve parkur performanslarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Şengül, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. 2017 ve 2019'da yarışan ünlü dövüşçü Sabriye Şengül, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı. Şengül'ün paylaşımlarına sosyal medyadan yorum yağdı.

Survivor'ın unutulmaz yarışmacısı Sabriye Şengül'ü görenler tanıyamıyor! O artık bambaşka biri!

Survivor yarışmasıyla şöhreti yakalayan Sabriye Şengül değişimiyle gündemde. Yarışma sonrası birçok estetik operasyon geçiren ve tarzını tamamen değiştiren Şengül, bambaşka biri olarak karşımıza çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflarını görenler "Bu kim?" demeden edemedi.

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Paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Survivor Sabriye, imajını tamamen değiştirdi ve birçok estetik operasyon geçirdi.

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şengül, verdiği pozlarıyla beğeni topladı.

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Dünyanın farklı yerlerinde gerçekleşen olimpiyatlardan büyük başarılarla ve çoğu kez şampiyon olarak ayrılan Şengül, Survivor ile milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

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ADI ADEM İLE ANILIYORDU

Survivor'da yarıştığı dönemde Adem Kılıççı ile güzel bir arkadaşlıkları olan Sabriye Şengül'ün Adem'den hoşlandığı söyleniyordu. Sevilen iki yarışmacının Survivor'da ödül olarak beraber müzik dinlemeleri o dönem olay olmuştu.

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Şengül bu iddiaları yalanlasa da izleyiciler uzun bir süre ikilinin arasında bir şeyler olduğunu düşünmüştü.

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Sabriye Şengül sosyal medya ele

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