MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'ın yıldız ismi hakkında olay iddia! Efsane diziye dahil oluyor

Survivor'ın yıldız ismi hakkında olay iddia! Efsane diziye dahil oluyor

04.03.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonuna yedeklerden dahil olan Yunus Emre Özden, Survivor'a aniden veda ederek izleyiciyi üzmüştü. Yunus Emre Özden'in elenmesi, sosyal medyada tepkiyle karşılanırken, ünlü yarışmacı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Survivor'ın yıldız ismi hakkında olay iddia! Efsane diziye dahil oluyor

2020 yılında katıldığı Survivor ile geniş kitlelerce tanınan Yunus Emre Özden, Survivor All Star 2022 ile ekranlara geri dönmüştü. Nagihan Karadere, Yasin Obuz ve Gökhan Keser'in yer aldığı eleme potasından çıkamayarak yarışmaya veda eden Yunus Emre Özden'in gidişi, izleyicileri duygulandırmıştı. Yunus Emre Özden'in reyting rekortmeni diziden oyunculuk teklifi aldığı iddiası, sosyal medyayı karıştırdı.

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre; dövüş sporlarıyla ilgilenen ve bir dönem modellik yapan Yunus Emre Özden, başrollerini Şevval Sam, Eda Ece ve Berk Oktay gibi isimlerin paylaştığı Yasak Elma dizisinden teklif aldı. Özden'in, diziye, Yıldız'ın kardeşi rolüyle katılacağı konuşuluyor. Yunus Emre Özden'den konuyla ilgili açıklama henüz gelmedi.

Survivor'ın yıldız ismi hakkında olay iddia! Efsane diziye dahil oluyor

Yunus Emre Özden'in Yasak Elma dizisine dahil olacağı yönündeki iddialara, ''Yunus Emre zaten eğlenceli biri. Yasak Elma'ya yakışır'', ''Bence Ender'in kocası olsun'' ve ''Sendeki şans bizde olsa'' gibi yorumlar yapıldı.

Survivor'ın yıldız ismi hakkında olay iddia! Efsane diziye dahil oluyor

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

1993 yılında İstanbul Silivri'de dünyaya gelen Yunus Emre Özden, çocuk yaşlardan itibaren dövüş sporlarına ilgi duydu. Üniversitede Ulaştırma Lojistik bölümünü bitiren Yunus Emre Özden, mezuniyetinin ardından modellik yapmaya başladı.

Survivor'ın yıldız ismi hakkında olay iddia! Efsane diziye dahil oluyor

Bir spor salonunda keşfedilmesinin ardından dövüşçülük yapan Yunus Emre Özden'in Türkiye 2. ve 3. lüğü bulunuyor.

Survivor'ın yıldız ismi hakkında olay iddia! Efsane diziye dahil oluyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emir Ersoy Gökçe Bahadır'ın hamilelik iddialarına son noktayı koydu!Emir Ersoy Gökçe Bahadır'ın hamilelik iddialarına son noktayı koydu!
Yeni kararlar açıklandıktan sonra sitem etti! "Baskıdır"Yeni kararlar açıklandıktan sonra sitem etti! "Baskıdır"
Mahkeme kararıyla yasaklattı! Ahmet Kaya şarkılarını okuyamayacakMahkeme kararıyla yasaklattı! Ahmet Kaya şarkılarını okuyamayacak
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

ABD'li senatörden dikkat çeken Putin paylaşımı! "Suikast" imasında bulunup...

ABD'li senatörden dikkat çeken Putin paylaşımı! "Suikast" imasında bulunup...

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Rus birliklerini tuzağa çekip, imha ettiler

Rus birliklerini tuzağa çekip, imha ettiler

Çarpıcı detay! Ölenlerin ve esir düşenlerin çoğu Müslüman-Türk

Çarpıcı detay! Ölenlerin ve esir düşenlerin çoğu Müslüman-Türk

Kırmızı Oda dizisine dava açıldı!

Kırmızı Oda dizisine dava açıldı!

İlginizi Çekebilir

Faydası zararından çok olabilir!

Faydası zararından çok olabilir!

Yasak aşkından olan kızına tepki yağdı! “Şeytanın kızı...”

Yasak aşkından olan kızına tepki yağdı! “Şeytanın kızı...”

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Koronavirüse yakalanırım korkusu vaka sayılarını patlattı!

Koronavirüse yakalanırım korkusu vaka sayılarını patlattı!

Turşuyu böyle yiyin! Kansere karşı koruyor, kabızlığı önlüyor...

Turşuyu böyle yiyin! Kansere karşı koruyor, kabızlığı önlüyor...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.