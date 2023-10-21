Survivor'ın yıldızı Cansu Tuman'ın yeni adresi belli oldu! Bakın hangi dizide rol alacak

Teşkilat dizisinde Celine karakterine hayat veren Cansu Tuman dizinin ardından Survivor'a katılmış ve 2023 sezonunda adından söz ettirmişti. Cansu Tuman'ın yeni adresi belli oldu. Güzel oyuncunun rol alacağı yapım bakın neymiş...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cansu Tuman yeni sezonda “Kopuk” dizisinde Yasemin karakterine hayat verecek. Hazırlıkları tam gaz devam eden dizide modern bir Robin Hood hikâyesi anlatılacak.

Koray Kerimoğlu’nun yönettiği dizi için şimdilik planlanan sete çıkma tarihi 3 Kasım olarak açıklandı.

Deniz Karaoğlu, Fuat Mete Özden ve Selim Karadana’nın yazdığı dizide Kaan Yıldırım (Ferhan), Biran Damla Yılmaz (Sera), Seray Kaya (Müjde), Mustafa Açılan (Tan) ve Sarp Akkaya’yı (Faruk) ve Engin Alkan (Bumin) başlıca rolleri paylaşacak.





