Survivor kim elendi? Finale günler kala Survivor'da sürpriz veda! İşte 7 Temmuz Salı Survivor 2020'den elenen yarışmacı

Survivor'da kim elendi sorusu 30 Haziran Salı akşamı 123. bölümde yanıt buldu. 13 ve 14 Temmuz'da İstanbul'da final yaparak ekrana veda edecek olan Survivor'da son yapılan toplu sms oylamasının sıralamasına göre, bu hafta elenen isim belli oldu. SMS sıralamasına göre Berkan, Sercan ve Yasin arasından en düşük SMS oyunu alarak adaya veda eden ismi Acun Ilıcalı açıkladı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım, Berkan'ı ilk eleme adayı olarak göstermişti. 2. dokunulmazlığı kazanan Cemal Can ise 2. eleme adayı olarak Sercan'ın adını söylemişti.

Son dokunulmazlığı yine Sercan Yıldırım kazandı. Sercan haftanın son eleme adayını Yasin Obuz olarak belirledi.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2020'da 7 Temmuz Salı akşamı elenen ismi Acun llıcalı konseyde açıkladı. Survivor'daki çeyrek finalin ilk günlerinde yapılan toplu sms oylamasının sıralamasına göre, Yasin, Sercan ve Berkan arasından en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda etti.

SURVIVOR 2020 FİNAL HAFTASI DOKUNULMAZLIK VE ELEME GÜNLERİ

7 Temmuz Salı: Sezonun son ödül oyunu ve eleme konseyi