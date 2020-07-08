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Survivor kim elendi? Finale günler kala Survivor'da sürpriz veda! İşte 7 Temmuz Salı Survivor 2020'den elenen yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 00:10 | Son Güncelleme

Survivor kim elendi? sorusu son bölümde yanıt buldu. Survivor'da büyük final öncesindeki ada konseyinde bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. Survivor'da elemeye kalan Sercan, Yasin ve Berkan arasında, toplu sms oylamasının sıralamasına göre en az oyu alan isim Survivor'dan elendi. Peki Survivor'da kim gitti? Survivor'da final öncesi kim elendi? İşte Survivor 7 Temmuz Salı elenen yarışmacı

Survivor kim elendi? Finale günler kala Survivor'da sürpriz veda! İşte 7 Temmuz Salı Survivor 2020'den elenen yarışmacı

Survivor'da kim elendi sorusu 30 Haziran Salı akşamı 123. bölümde yanıt buldu. 13 ve 14 Temmuz'da İstanbul'da final yaparak ekrana veda edecek olan Survivor'da son yapılan toplu sms oylamasının sıralamasına göre, bu hafta elenen isim belli oldu. SMS sıralamasına göre Berkan, Sercan ve Yasin arasından en düşük SMS oyunu alarak adaya veda eden ismi Acun Ilıcalı açıkladı.

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SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım, Berkan'ı ilk eleme adayı olarak göstermişti. 2. dokunulmazlığı kazanan Cemal Can ise 2. eleme adayı olarak Sercan'ın adını söylemişti.

Son dokunulmazlığı yine Sercan Yıldırım kazandı. Sercan haftanın son eleme adayını Yasin Obuz olarak belirledi.

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SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2020'da 7 Temmuz Salı akşamı elenen ismi Acun llıcalı konseyde açıkladı. Survivor'daki çeyrek finalin ilk günlerinde yapılan toplu sms oylamasının sıralamasına göre, Yasin, Sercan ve Berkan arasından en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda etti.

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SURVIVOR 2020 FİNAL HAFTASI DOKUNULMAZLIK VE ELEME GÜNLERİ

7 Temmuz Salı: Sezonun son ödül oyunu ve eleme konseyi

8 Temmuz Çarşamba: Dokunulmazlık oyunu

9 Temmuz Perşembe: Dokunulmazlık oyunu ve eleme. Bu eleme ile son dört yarışmacı kalacak.

10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cuma günü canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.

12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Survivor'dan elenen eski yarışmacılar arasında Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.

13 Temmuz Pazartesi: İki finalist aynı gece Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla İstanbul'a gelecek.

13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günü iki gün sürecek Survivor 2020 büyük finali başlayacak.

14 Temmuz Salı günü Survivor 2020 şampiyonu canlı yayındaki sms oylaması sonucuyla belli olacak.

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