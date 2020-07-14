Survivor kim elendi? Survivor 2020 finalistleri kimler oldu? İşte Survivor İstanbul finalinde elenen isim ve finale kalan yarışmacılar

Survivor İstanbul finalinde elenen yarışmacı belli oldu. Survivor 2020'nin İstanbul Galataport'ta 13 Temmuz Pazartesi yayınlanan finalinde Survivor'da son 3 isim arasına kalan Cemal Can, Yasin ve Barış sms oylamasına çıktı. Sms oylaması sonucunda ise Cemal Can, Yasin ve Barış arasında en az oyu alan isim Survivor'dan elendi. Survivor'ın 14 Temmuz Salı akşamı yapılacak olan büyük finaline kalan 2 isim belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi? Survivor 2020'de finale kimler kaldı?

SURVIVOR FİNALİNDE ELENEN VE FİNALE KALAN İSİMLER BELLİ OLDU

Survivor 2020'nin 135. bölümünde yarı final heyecanı İstanbul'dan yapılan canlı yayın ile ekrana geldi. Survivor'ın Dominik'teki son konseyinde elenen yarışmacı Berkan olmuştu. Cemal Can, Barış ve Yasin ise, aynı gece Acun Ilıcalı'nın uçağıyla İstanbul'da doğru yola çıktı. Yarışmacılar finalden bir kaç saat önce İstanbul'a ulaştı ve final alanına geldi.



Survivor'ın Galataport'taki final bölüme, eski yarışmacılar ile finalistlerin aileleri seyirci olarak katıldı.

Cemal Can Canseven, Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı canlı yayında sms oylamasına çıktı. Yayın boyunca süren sms oylamasının sonucunu ise Acun Ilıcalı açıkladı.