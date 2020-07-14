MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor kim elendi? Survivor 2020 finalistleri kimler oldu? İşte Survivor İstanbul finalinde elenen isim ve finale kalan yarışmacılar

Survivor kim elendi? Survivor 2020 finalistleri kimler oldu? İşte Survivor İstanbul finalinde elenen isim ve finale kalan yarışmacılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 00:25 | Son Güncelleme

Survivor 2020 13 Temmuz Pazartesi akşamı ilk final günüyle ekrana geldi. İstanbul Galataport'ta yapılan Survivor 2020 finalinde, elenen yarışmacı ve büyük finale kalan iki isim belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve canlı yayınla ekrana gelen Survivor son bölümde, 3'lü finale kalan Cemal Can Canseven, Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz sms oylamasına çıktı. Sms oylaması sıralamasına göre ise elenen isim açıklandı. Peki Survivor'da kim elendi? 14 Temmuz'daki Survivor finaline kimler kaldı?

Survivor kim elendi? Survivor 2020 finalistleri kimler oldu? İşte Survivor İstanbul finalinde elenen isim ve finale kalan yarışmacılar

Survivor İstanbul finalinde elenen yarışmacı belli oldu. Survivor 2020'nin İstanbul Galataport'ta 13 Temmuz Pazartesi yayınlanan finalinde Survivor'da son 3 isim arasına kalan Cemal Can, Yasin ve Barış sms oylamasına çıktı. Sms oylaması sonucunda ise Cemal Can, Yasin ve Barış arasında en az oyu alan isim Survivor'dan elendi. Survivor'ın 14 Temmuz Salı akşamı yapılacak olan büyük finaline kalan 2 isim belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi? Survivor 2020'de finale kimler kaldı?

SURVIVOR FİNALİNDE ELENEN VE FİNALE KALAN İSİMLER BELLİ OLDU

Survivor 2020'nin 135. bölümünde yarı final heyecanı İstanbul'dan yapılan canlı yayın ile ekrana geldi. Survivor'ın Dominik'teki son konseyinde elenen yarışmacı Berkan olmuştu. Cemal Can, Barış ve Yasin ise, aynı gece Acun Ilıcalı'nın uçağıyla İstanbul'da doğru yola çıktı. Yarışmacılar finalden bir kaç saat önce İstanbul'a ulaştı ve final alanına geldi.

FINALL
Survivor'ın Galataport'taki final bölüme, eski yarışmacılar ile finalistlerin aileleri seyirci olarak katıldı.

FINAL44

Cemal Can Canseven, Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı canlı yayında sms oylamasına çıktı. Yayın boyunca süren sms oylamasının sonucunu ise Acun Ilıcalı açıkladı.

ACUN-123

Finale kalan Cemal Can, Barış ve Yasin, sms sonuçlarını el ele tutuşarak bekledi.

SURVIVORFINAL

SURVIVOR 2020 FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU? KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı önce finale yükselen ilk ismi açıkladı. Survivor finaline kalan ilk isim Barış Murat Yağcı oldu. Barış Murat Yağcı, finale kaldığını öğrenince sevinç gözyaşlarını tutamadı.

barış12

Acun Ilıcalı daha sonra ise ikinci finalisti açıkladı. Survivor 2020'nin ikinci finalisti ise Cemal Can Canseven oldu.

CEMALL

Bu sonuçlarla Survivor'dan elenen isim ise Yasin Obuz oldu.

YASİNN

Survivor'da finale kalan Cemal Can ve Barış, elenen Yasin'e sarılarak destek oldular.

FINALL3

Böylece Survivor'ın 14 Temmuz Salı akşamı ekrana gelecek olan büyük finalinde Cemal Can ve Barış yarışacak.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Tuvana Türkay ile Selçuk Yöntem sevgili mi oldu? Şaşırtan doğum günü paylaşımı Tuvana Türkay ile Selçuk Yöntem sevgili mi oldu? Şaşırtan doğum günü paylaşımı
Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu kimdir? Nuri Alço kimdir?Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu kimdir? Nuri Alço kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

13 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

13 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Herkes bu sahneyi konuşuyor! Şahin'den dikkat çeken paylaşım

Herkes bu sahneyi konuşuyor! Şahin'den dikkat çeken paylaşım

Bölge bölge yayınlandı! İşte koronavirüs vaka sayıları

Bölge bölge yayınlandı! İşte koronavirüs vaka sayıları

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor finalinde duygusal anlar! Survivor finalistleri Cemal Can, Yasin ve Barış aileleriyle buluştu

Survivor finalinde duygusal anlar!

Tuvana Türkay ile Selçuk Yöntem sevgili mi oldu? Şaşırtan doğum günü paylaşımı

Tuvana Türkay ile Selçuk Yöntem sevgili mi oldu? Şaşırtan doğum günü paylaşımı

Hande Erçel leopar desenli bikinisiyle poz verdi!

Hande Erçel leopar desenli bikinisiyle poz verdi!

Survivor finalistleri Acun'un jetiyle İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar

Finalistler İstanbul'a böyle geldi!

Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacıları kimler? İşte Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacıları ve hayat hikayeleri

İşte Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacıları!

Survivor final yeri Galataport nerede? Galataport nasıl bir yer? İşte Survivor final adresi Galataport hakkında bilgiler ve tarihi

İşte Survivor finalinin yapıldığı yer!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.