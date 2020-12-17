Survivor Mert Öcal'dan üstsüz poz! Survivor 2021 pozu da gündemde

Survivor yarışmasının bitmesinin ardından Ünlüler ve Gönüllüler olmak üzere yarışmacılar hakkındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle yarışma sonrası sosyal medya hesaplarından takipçi sayıları artan isimlerden bir tanesi de Survivor Mert oldu.

Survivor Mert Öcal kendine yeni bir imaj belirlemiş ve takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Mert Öcal şimdi de üstsüz paylaşımı ile gündemde...

Spordan vazgeçmeyen Mert Öcal kaslarını sergilediği pozlar hayranlarını mest etti. Survivor Mert'e beğeni yağdı.



Sosyal medya fenomeni ise "Edep ya hu" notuyla dikkat çekti.

Survivor 2021 seçmelerinin yapıldığı şu günlerde Mert seçim yerinden de paylaşım yaparak hayranlarını heyecanlandırdı. Mert Öcal'ın Survivor Aycan'lı Survivor 2021 paylaşımına da beğeni yağdı.



