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Survivor Mert Öcal Gönüllüler takımına mı geçecek? Survivor All Star Mert Öcal ve Batuhan neden kavga etti?

19.03.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın yeni bölümünde Mert ve Batuhan arasında kavga çıkması dikkat çekti. Yarışmanın başından beri anlaşamayan Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal bu kez bulaşık yıkama tartışmasına girdi. Ada konseyinde ise Mert Öcal, "Ben burada bu arkadaşla kesinlikle bir saniye bile kalmak istemiyorum." açıklamasında bulundu. Peki Survivor Mert Öcal Gönüllüler takımına mı geçecek? Survivor All Star Mert Öcal ve Batuhan neden kavga etti? İşte merak edilenler...

Survivor Mert Öcal Gönüllüler takımına mı geçecek? Survivor All Star Mert Öcal ve Batuhan neden kavga etti?

"Survivor Mert ve Batuhan kavga mı etti?" sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Mert'in başka takıma geçip geçmeyeceği de yaşanan anlaşmazlıklar sonrası araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Mert Öcal Gönüllüler takımına mı geçecek?

SURVİVOR MERT VE BATUHAN NEDEN KAVGA ETTİ?

Survivor'ın önceki gün yayınlanan bölümünde yarışmacılar bu kez parkurda değil, Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunlarında karşı karşıya geldi. Yarışmada eğlenceli anlar yaşanırken, oyunu kazanan gönüllüler takımı oldu. Diğer yandan Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal arasında kavga dikkat çekti. Kavganın sonrasında acil durum konseyi toplandı.

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Survivor All Star'da mücadele giderek kızışırken, adada hayatta kalma mücadelesi ise zaman zaman tatsız anların yaşanmasına da sebep olmakta. Survivor'da kimi zaman yaşanan gerginliklere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Yarışmanın başından beri yıldızı barışmayan Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal bulaşık yıkama tartışmasına girmesi dikkat çeti. Bir anda gerilen ikilinin birbirlerinin üzerine yürüdüğü görüldü.

Sonrasında takım arkadaşlarının araya girmesiyle daha çok sinirlenen Batuhan, eline tahta parçası alıp Mert Öcal'ın üzerine yürüdü. Batuhan'ın ise "Yeter. ben bitiriyorum" sözleriyle isyan etmesi dikkat çekti.

Tartışmada kendini savunan Batuhan ayrıca "Survivor'a hiçbir katkısı olmayan bir insan ne performans olarak ne ada hayatı olarak…" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR MERT BAŞKA TAKIMA MI GEÇECEK?

Tanıtım fragmanında yer alan bilgiye göre Ada konseyinde Mert "Ben burada bu arkadaşla kesinlikle bir saniye bile kalmak istemiyorum" açıklamasında bulundu. Görüntüler sonrasında izleyiciler "Mert Gönüllüler takımına mı geçecek?" sorusunu merak etmeye başladı. Mert'in Gönüllüler takımına geçip geçmeyeceği henüz kesinlik kazanmadı ancak ilerleyen bölümlerde durumun netleşmesi bekleniyor.

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TV8 survivor Batuhan Karacakaya Mert Öcal
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