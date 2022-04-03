Survivor Mert Öcal'ın eski sevgilisi Makbule Şakalakoğlu'nun tarzı hayranlarını büyüledi! 'Mert çok şey kaybetti'

Makbule Şakalakoğlu, Mert ve Sude yakınlaşmasından sonra Instagram'da Öcal'a takibi bırakmış ve oldukça konuşulmuştu. Tarzı ve pozlarıyla gündeme gelen Şakalakoğlu'nun son pozuna yorum ve beğeni yağdı.

TARZIYLA TAKİPÇİLERİNİ BÜYÜLEDİ

30 yaşındaki Makbule Şakalakoğlu, eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal ile yaşadığı aşk ile adını duyurdu.

Sude ve Mert ilişkisinin açığa çıkmasının ardından konuşulan Makbule Şakalakoğlu da eski bir Survivor yarışmacısı.



Instagram hesabına yeni pozunu yükleyen Şakalakoğlu, takipçilerinden çok sayıda olumlu yorum aldı.

Şakalakoğlu'na, 'Sarı civciv', 'Bu ne güzellik', 'Mert çok şey kaybetti' gibi yorumlar yapıldı.

Makbule Şakalakoğlu, lisede 4 sene basketbol oynadı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik bölümünden mezun olan Şakalakoğlu, üniversitede okulun kadın hentbol takımında yer aldı.



Şakalakoğlu üniversiteyi bitirince İstanbul'a atandı ve ebeliğin yanı sıra fitness ve pilates ile ilgilendi.





