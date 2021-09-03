Survivor Merve Aydın'ın acı günü! Annesini kaybetti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da 2013 yılında üçüncü, 2015 yılında ise ikinci olan Merve Aydın, annesinin ölüm haberiyle yıkıldı. Acı haberi Instagram hesabından veren Aydın, cenaze bilgilerini de paylaştı.

ANNESİ İÇİN SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile evlenen ve 1 çocuk dünyaya getiren Merve Aydın, bir süredir kanser tedavisi gören annesiyle ilgileniyordu. tedavi sürecinde annesini bir an olsun yalnız bırakmayan Aydın, dün de Instagram hesabından paylaşım yaparak hastanede tedavi gören annesi için sevenlerine seslenerek "Sizlerden annem için dua istiyorum" demişti.

"ANNEMİ KAYBETTİK"

Aydın, paylaşımından saatler sonra annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yeni bir paylaşım yapan Merve Aydın, "Annemi kaybettik. Annem için dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi. Cenaze bilgilerini de paylaşan Aydın, "Canım annemin cenazesi bugün Albayrak Camii'nde öğle namazını takiben kılınacaktır. Kayaşehir Şamlar Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.



