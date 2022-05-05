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Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve Aydın kimdir? Acun Ilıcalı'dan konseyde şok sözler

05.05.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yeni bölüm fragmanına damga vuran Merve Aydın hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Bu akşam oynanacak olan dokunulmazlık oyunu öncesi yayınlanan fragmanda Merve Aydın acı içinde yerde kalıyor ve herkes gözyaşlarına boğuluyor. Peki, Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve Aydın kimdir?

Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve Aydın kimdir? Acun Ilıcalı'dan konseyde şok sözler

Survivor Merve Aydın kimdir, diskalifiye mi oldu sorularının yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Nisa'yla yarıştığı esnada bir anda acı içinde yerde kalan Merve Aydın'ın haykırışları yeni bölüme damga vurdu. İzleyiciler Merve Aydın'ın akıbetini sorgulamaya başladı. Peki, Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve Aydın kimdir?

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SURVİVOR MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor'ın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Merve Aydın'ın son durumu merak edilmeye başladı. Haftanın 1. dokunulmazlık oyununda Nisa ile yarışırken bacağından sakatlanan ve "Bitti" diye bağıran Merve Aydın'ın yarışmadan diskalifiye olup olmadığı merak ediliyor. Survivor'da Merve'nin son durumu bu akşam Acun Ilıcalı'nın konseyde yapacağı açıklama sonrası belli olacak.

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ACUN ILICALI'DAN FLAŞ SÖZLER

Survivor yeni bölüm fragmanına Acun Ilıcalı'nın konseydeki sözleri damga vuruyor. Merve Aydın'ın yaşadığı büyük acı sonrasında konseyde herkesin moralinin bozuk olduğu görülürken, Acun Ilıcalı, "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseydeyiz" ifadelerini kullanıyor. Bu sözlerin ardından Merve Aydın'ın bu akşam yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

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MERVE AYDIN'IN ANNESİ NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

Survivor 2022 ünlüler takımı yarışmacılarından biri olan Merve Aydın 1990 doğumlu. Aydın'ın annesi, 2021 yılında kanserden dolayı hayatını kaybetti.

MERVE AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Merve Aydın Filiz, 17 Mart 1990 Bakırköy İstanbul'da doğmuştur. Merve Aydın'ın mesleği sporculuktur. 800 metre açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir.

2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katılmıştır. 2014 yılında Survivor'da ünlüler takımında yer almıştır. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştur.

22 Şubat 2015'te TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başarmıştır. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. olmuştur.

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survivor
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