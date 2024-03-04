Survivor Nagihan diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan flaş teklif: Baş başa konsey...

Survivor tarihinin en iddialı ve hırslı isimlerinden Nagihan Karadere diskalifiye mi oldu? Geçirdiği sakatlık yüzünden apar topar hastaneye kaldırılan Nagihan hakkında Acun Ilıcalı'dan Survivor Ekstra'da flaş bir açıklama geldi.

Kendisini yerde bulan Survivor Nagihan diskalifiye mi edildi, elenecek mi, sağlık durumu nasıl? İşte tüm yaşananlara Acun Ilıcalı'nın yanıtı...

Nagihan Karadere, Survivor'ın 45. bölümünde sakatlandı ve ''Dizim esnedi! Dizim çıktı, hayır dizim döndü! Yok ya, baksana hocam boşta dizim, baksana dizim çıktı" diyerek ağladı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

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Acun Ilıcalı devam edip edemeyeceğine dair şunları söyledi:

"Nagihan ile büyük ihtimalle bir iki gün içerisinde baş başa bir konsey daha yapacağız kendisinin karar vermesi gerekecek karar ona kalacak herhalde çünkü doktorlardan net şekilde problem yaşar raporu gelmedi ancak sakatlığıyla ilgili oynarsa artabilir. Bu sakatlıkla da nasıl oynarsın gibi bir durum. Baş başa bir konsey yapacağız bakalım. Ben ona seneye de katılabilirsin istersen diyeceğim. Şu anki pozisyonunda ne yapabilir?"







