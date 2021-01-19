Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Survivor'la ülke çapında tanınan Nagihan Karadere, değişimiyle herkesi şoke etti. 35 yaşındaki atlet Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

2018 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir değişim geçirdi.

AĞIZLARI AÇIKTA BIRAKTI!

Eşiyle yaşadığı sorunlar ve boşanma olayları ile gündeme gelen Nagihan Karadere estetikle tanınmaz hale geldi.

Dudaklarını, göğüslerini ve burnunu yaptıran Karadere değişimiyle ağızları açık bıraktı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Nagihan'ın son halini gören takipçileri gözlerine inanamadı.