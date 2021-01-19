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Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

19.01.2021 09:15 | Son Güncelleme:
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Survivor Nagihan Karadere değişimiyle ağızları açık bıraktı! Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2018 Ünlüler-Gönüllüler yarışması ile popüler olan kısa mesafe koşucusu Nagihan Karadere yarışmanın ardından büyük bir değişim yaşadı.

Survivor'la ülke çapında tanınan Nagihan Karadere, değişimiyle herkesi şoke etti. 35 yaşındaki atlet Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

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2018 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir değişim geçirdi.

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AĞIZLARI AÇIKTA BIRAKTI!

Eşiyle yaşadığı sorunlar ve boşanma olayları ile gündeme gelen Nagihan Karadere estetikle tanınmaz hale geldi.

02

Dudaklarını, göğüslerini ve burnunu yaptıran Karadere değişimiyle ağızları açık bıraktı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Nagihan'ın son halini gören takipçileri gözlerine inanamadı.

03

Estetikle bambaşka görünüme kavuşan ünlüler

Songül Karlı

Songül Karlı
Songül Karlı

Sima Şerafettinova

Sima Şerafettinova
Sima Şerafettinova

Yıldız Asyalı

Yıldız Asyalı
Yıldız Asyalı

Şarkıcı Zara

Şarkıcı Zara

La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó

La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó
La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó
Hilal Altınbilek
Pınar Dilşeker

İrem Sak

İrem Sak
İrem Sak

Ayça Çağla Altunkaya

Ayça Çağla Altunkaya
Ayça Çağla Altunkaya

Ayça Varlıer

Ayça Varlıer
Ayça Varlıer
Kubilay Aka
Lara
Nicky Minaj
Şükran Ovalı
Didem Soydan
Seda Güven
Bahar Candan
Ursula Corbero (La Casa De Papel - Tokyo)
Pelin Sönmez (Akasya Durağı - Dilek)
Danla Bilic
Kısmetse Olur- Cansel
Kim Kardashian
Kuşum Aydın
İrem Derici
Grup Hepsi - Cemre Kemer
Ebru Polat
Onur Büyüktopçu
Blake Lively
İşte-Benim Stilim - Ayşenur-Balcı
Petek Dinçöz
Hande Ataizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
eee ne var bunda?? yine çirkin yine çirkin..
Çirkin kadın yoktur estetiksiz kadın vardır.

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