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Survivor Nagihan'ın Mert Öcal itirafı! Herkes gülünce utandı

13.03.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Nagihan Karadere yarışmada özel hayatıyla da gündeme gelen Mert Öcal ile ilgili sözleriyle dikkat çekti. Survivor Nagihan sözlerine gülününce utandı.

Survivor Nagihan'ın Mert Öcal itirafı! Herkes gülünce utandı

Survivor All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan konseyde ünlüler takımında Nagihan'ın Mert Öcal ile ilgili "Sivilde de görüşüyoruz" sözleri gülüşmelere neden oldu. Survivor Nagihan Karadere bu sözleri sırasında herkes gülünce utandı.

Survivor Nagihan "Sivil hayatta kendisiyle görüşüyorum" deyince Acun Ilıcalı "Sivilde mi?" dedi. Nagihan Karadere ise "Arkadaşça dostça" vurgusunda bulundu.

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Survivor Nagihan Karadere konuşmasının devamında "Sivil hayatta normal arkadaş olarak güldürüyorsunuz. Samimiyetimden dolayı Mert'e ağzımdan söz çıktı. Samimiyetimizden kaynaklı özür diliyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal Nagihan Karadere
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