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  4. Survivor Nagihan Karadere derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı! "15'lik olmuşsun"

Survivor Nagihan Karadere derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı! "15'lik olmuşsun"

08.09.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sporcu Nagihan Karadere, üç defa katıldığı Survivor programıyla tanındı. Duruşuyla ve performansıyla programın dikkat çeken isimlerinin başında gelen Nagihan Karadere, bu defa sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi.

Survivor Nagihan Karadere derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı! "15'lik olmuşsun"

Kısa mesafe koşucusu Nagihan Karadere, Survivor programının ardından da pozlarıyla gündemde yer almaya başladı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Karadere, iddialı pozuyla dikkat çekti.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Başarılı sporcu Nagihan Karadere, göğüs dekolteli poz verdi.

Survivor Nagihan Karadere derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı!

O poza takipçileri, "Güçlü kadın", "15'lik olmuşsun" yorumları yaptı.

Survivor Nagihan Karadere derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı!

38 yaşındaki Nagihan Karadere Survivor'da duruşu ve gözü karalığıyla dikkat çekiyordu.

Survivor Nagihan Karadere derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı!

Survivor'un ardından da gündeme gelmeyi başaran isim, sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

Survivor Nagihan Karadere derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı!

Geçtiğimiz gün pembe taytıyla ağaca çıkıp poz vermişti.

Survivor Nagihan Karadere derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı!

İşte Karadere'nin pozlarındna bazıları...

Survivor Nagihan Karadere derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı!

Survivor Nagihan Karadere derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı!

Survivor Nagihan Karadere derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere
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