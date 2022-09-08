Survivor Nagihan Karadere derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı! "15'lik olmuşsun"

Kısa mesafe koşucusu Nagihan Karadere, Survivor programının ardından da pozlarıyla gündemde yer almaya başladı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Karadere, iddialı pozuyla dikkat çekti.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Başarılı sporcu Nagihan Karadere, göğüs dekolteli poz verdi.

O poza takipçileri, "Güçlü kadın", "15'lik olmuşsun" yorumları yaptı.

38 yaşındaki Nagihan Karadere Survivor'da duruşu ve gözü karalığıyla dikkat çekiyordu.

Survivor'un ardından da gündeme gelmeyi başaran isim, sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

Geçtiğimiz gün pembe taytıyla ağaca çıkıp poz vermişti.

İşte Karadere'nin pozlarındna bazıları...





