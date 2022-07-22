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Survivor Nisa Bölükbaşı açıklaması olay olmuştu! Evrim Keklik mini şortlu poz verdi, o detay gözlerden kaçmadı...

22.07.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 ve 2022 All Star sezonunun renkli isimlerinden biri olan Evrim Keklik, All Star programına defalarca kez potaya girmesi ve elenmemesiyle damga vurmuştu. Programın ardından sosyal medya pozlarıyla gündeme gelen Keklik'in fotoğrafındaki o detay gözlerden kaçmadı.

Survivor Nisa Bölükbaşı açıklaması olay olmuştu! Evrim Keklik mini şortlu poz verdi, o detay gözlerden kaçmadı...

Evrim Keklik Survivor programı ile tanındı. Performansının yanı sıra ada yaşantısıyla da adından sıklıkla söz ettiren Keklik şimdilerde pozlarıyla gündeme geliyor. Güzel isim mini şortlu pozuyla beğeni topladı.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ! O DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Evrim Keklik yurt dışı seyahatinden karelerini paylaştı.

Survivor Nisa Bölükbaşı açıklaması olay olmuştu! Evrim Keklik mini şortlu poz verdi, o detay gözlerden kaçmadı...

Mini şortuyla poz veren Keklik'in, bacaklarındaki Survivor'dan kalma yara izleri dikkatlerden kaçmadı.

Survivor Nisa Bölükbaşı açıklaması olay olmuştu! Evrim Keklik mini şortlu poz verdi, o detay gözlerden kaçmadı...

"NİSA ŞAMPİYON OLMAYI HAKETTİ Mİ?"

Evrim Keklik, Survivor 2020 sezonunun aksine 2022 All Star sezonunda Nisa Bölükbaşı ile oldukça iyi anlaştı.

Survivor Nisa Bölükbaşı açıklaması olay olmuştu! Evrim Keklik mini şortlu poz verdi, o detay gözlerden kaçmadı...

Bu arkadaşlık ile herkesi şaşırtan ikili, programın ardından da bir araya gelmeye devam ediyor.

Survivor Nisa Bölükbaşı açıklaması olay olmuştu! Evrim Keklik mini şortlu poz verdi, o detay gözlerden kaçmadı...

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan soru-cevap yapan Keklik, bir takipçisinden gelen, "Nisa haketti mi şampiyon olmayı?" sorusuna, "Neden haketmesin? Neye göre kime göre?" yanıtını vermişti.

Survivor Nisa Bölükbaşı açıklaması olay olmuştu! Evrim Keklik mini şortlu poz verdi, o detay gözlerden kaçmadı...

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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik Nisa Bölükbaşı
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