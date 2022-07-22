Survivor Nisa Bölükbaşı açıklaması olay olmuştu! Evrim Keklik mini şortlu poz verdi, o detay gözlerden kaçmadı...

Evrim Keklik Survivor programı ile tanındı. Performansının yanı sıra ada yaşantısıyla da adından sıklıkla söz ettiren Keklik şimdilerde pozlarıyla gündeme geliyor. Güzel isim mini şortlu pozuyla beğeni topladı.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ! O DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Evrim Keklik yurt dışı seyahatinden karelerini paylaştı.

Mini şortuyla poz veren Keklik'in, bacaklarındaki Survivor'dan kalma yara izleri dikkatlerden kaçmadı.

"NİSA ŞAMPİYON OLMAYI HAKETTİ Mİ?"

Evrim Keklik, Survivor 2020 sezonunun aksine 2022 All Star sezonunda Nisa Bölükbaşı ile oldukça iyi anlaştı.

Bu arkadaşlık ile herkesi şaşırtan ikili, programın ardından da bir araya gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan soru-cevap yapan Keklik, bir takipçisinden gelen, "Nisa haketti mi şampiyon olmayı?" sorusuna, "Neden haketmesin? Neye göre kime göre?" yanıtını vermişti.





