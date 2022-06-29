Survivor'da ada yaşantısı ve parkur performansıyla dikkat çeken yarışmacıların başında gelen Nisa Bölükbaşı, 29 Haziran akşamında Ayşe Yüksel'i eleyerek Survivor'da son üç finalistten biri oldu. Peki Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 Çek Cumhuriyeti Prag doğumlu Nisa Bölükbaşı 24 yaşındadır. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki popüler takımda yüzdü. Aynı sene içerisinde profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak çeşitli nedenler yüzünden bu teklifi kabul etmedi. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans gösterdi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu ancak sonrasında da bu voleybol oynamaya başladı.

2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı.Şimdilerde ise hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz pateni yapıyor.

