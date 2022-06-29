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Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli?

29.06.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 yarışması ile iz bırakan Nisa Bölükbaşı Survivor macerasına All Star 2022 ile devam etti. Sezonun başarılı yarışmacılarından biri olan Nisa Bölükbaşı, son üçe kalmayı başardı. Peki Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli?

Survivor'da ada yaşantısı ve parkur performansıyla dikkat çeken yarışmacıların başında gelen Nisa Bölükbaşı, 29 Haziran akşamında Ayşe Yüksel'i eleyerek Survivor'da son üç finalistten biri oldu. Peki Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli?

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 Çek Cumhuriyeti Prag doğumlu Nisa Bölükbaşı 24 yaşındadır. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki popüler takımda yüzdü. Aynı sene içerisinde profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak çeşitli nedenler yüzünden bu teklifi kabul etmedi. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans gösterdi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu ancak sonrasında da bu voleybol oynamaya başladı.

2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı.Şimdilerde ise hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz pateni yapıyor.

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survivor Nisa Bölükbaşı
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