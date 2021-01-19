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  4. Survivor Panorama'da Mert Öcal kaldı Evrim Keklik ise... Evrim Keklik ayrıldı mı?

Survivor Panorama'da Mert Öcal kaldı Evrim Keklik ise... Evrim Keklik ayrıldı mı?

19.01.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Survivor Panorama'da Mert Öcal kaldı Evrim Keklik ise... Evrim Keklik ayrıldı mı?

'Survivor 2020' yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden Mert Öcal ve Evrim Keklik, TV8 ile eş sıkışmış ve Survivor Panorama'da sunucu olmuştu. Ancak Evrim Keklik'in programdan ayrıldığı iddiası gündemde... Evrim Keklik Survivor Panorama'dan ayrıldı mı?

Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik yeni dönemde Survivor Panorama yorumcusu olmuştu.

Oyuncu Mert Öcal, yarışmanın bitmesinin ardından FOX TV'de yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol almıştı. Oyunculuk macerasına ara veren Öcal, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Hakan Hatipoğlu ile 'Survivor Panorama'yı sunacağını duyurdu.

Survivor 2020'nin bir diğer dikkat çeken sivri dilli yarışmacısı Evrim Keklik de Uçankuş TV'deki programının yanı sıra Panorama da yorumculuk yapmaya başlamıştı. Ancak bir hafta içinde programda değişiklikler yaşandı. Survivor Evrim hafta içi programından ayrıldı.

Ekran Alıntısı

Survivor Panorama; Hakan Hatipoğlu, Mert Öcal, Damla Can, İhsan Tarkan, Melisa Emirbayer ve Gökhan Özdemir'le birlikte haftanın her günü ekrana gelirken Evrim ise hafta sonuna kaydırıldı. Survivor Evrim bir paylaşımında "Hafta sonu Panorama’da görüşmek üzere" yazdı.

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Evrim Keklik "Yalakalık fıtratımızda yok' yorumuyla da dikkat çekti.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Evrim ve sunuculuk. nerden buluyorsunuz bunları. Semih yüzünden izlemiyorum panaroma felan. Evrimi de al tam olsun.

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