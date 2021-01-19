Survivor Panorama'da Mert Öcal kaldı Evrim Keklik ise... Evrim Keklik ayrıldı mı?

Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik yeni dönemde Survivor Panorama yorumcusu olmuştu.

Oyuncu Mert Öcal, yarışmanın bitmesinin ardından FOX TV'de yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol almıştı. Oyunculuk macerasına ara veren Öcal, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Hakan Hatipoğlu ile 'Survivor Panorama'yı sunacağını duyurdu.

Survivor 2020'nin bir diğer dikkat çeken sivri dilli yarışmacısı Evrim Keklik de Uçankuş TV'deki programının yanı sıra Panorama da yorumculuk yapmaya başlamıştı. Ancak bir hafta içinde programda değişiklikler yaşandı. Survivor Evrim hafta içi programından ayrıldı.

Survivor Panorama; Hakan Hatipoğlu, Mert Öcal, Damla Can, İhsan Tarkan, Melisa Emirbayer ve Gökhan Özdemir'le birlikte haftanın her günü ekrana gelirken Evrim ise hafta sonuna kaydırıldı. Survivor Evrim bir paylaşımında "Hafta sonu Panorama’da görüşmek üzere" yazdı.

Evrim Keklik "Yalakalık fıtratımızda yok' yorumuyla da dikkat çekti.



