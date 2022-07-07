Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatioğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu mini şortuyla poz verdi!

Hakan Hatioğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaştığı pozlarla magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Güzel isim mini şortu pozuyla takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

Sosyal medyanın aktif isimlerinden biri olan Gizem Hatipoğlu'nun 2.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Mini şortuyla poz veren Hatipoğlu'ya çok sayıda iltifat geldi.

Gizem Hatipoğlu ile Hakan Hatipoğlu ikilisi 2011'de hayatlarını birleştirdi.

İkilinin bu evlilikten Lila Hatipoğlu adında kız çocuğu oldu.

Gizem Hatipoğlu sosyal medya hesabında ailesi ile pozlarına sık sık yer veriyor.

Geçtiğimiz haftalarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hakan Hatipoğlu şu ifadeleri kullanmıştı: "Kızım da yanımda, onunla ilgilenmeyi ve vakit geçirmeyi çok seviyorum. Anne aslında çocuğun hayatında bir numaralı figür, biz de işte baba olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"





