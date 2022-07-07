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Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatioğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu mini şortuyla poz verdi!

07.07.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Var mısın Yok musun?', 'Survivor' gibi programlarla adını duyuran Hakan Hatipoğlu bir süredir Survivor Panorama programında yorumcu olarak yer aldı. 'Var mısın Yok musun?' programında tanışan Gizem-Hakan Hatipoğlu ikilisi, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatioğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu mini şortuyla poz verdi!

Hakan Hatioğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaştığı pozlarla magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Güzel isim mini şortu pozuyla takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

Sosyal medyanın aktif isimlerinden biri olan Gizem Hatipoğlu'nun 2.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatioğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu mini şortuyla poz verdi!

Mini şortuyla poz veren Hatipoğlu'ya çok sayıda iltifat geldi.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatioğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu mini şortuyla poz verdi!

Gizem Hatipoğlu ile Hakan Hatipoğlu ikilisi 2011'de hayatlarını birleştirdi.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatioğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu mini şortuyla poz verdi!

İkilinin bu evlilikten Lila Hatipoğlu adında kız çocuğu oldu.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatioğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu mini şortuyla poz verdi!

Gizem Hatipoğlu sosyal medya hesabında ailesi ile pozlarına sık sık yer veriyor.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatioğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu mini şortuyla poz verdi!

Geçtiğimiz haftalarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hakan Hatipoğlu şu ifadeleri kullanmıştı: "Kızım da yanımda, onunla ilgilenmeyi ve vakit geçirmeyi çok seviyorum. Anne aslında çocuğun hayatında bir numaralı figür, biz de işte baba olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatioğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu mini şortuyla poz verdi!

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatioğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu mini şortuyla poz verdi!

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatioğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu mini şortuyla poz verdi!

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatioğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu mini şortuyla poz verdi!

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatioğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu mini şortuyla poz verdi!

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Gizem Hatipoğlu Hakan Hatipoğlu
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