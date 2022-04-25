Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu güzelliğiyle nefes kesti

Hakan Hatipoğlu, Gizem Akın ile 2011 yılında hayatını birleştirdi. İkili, 2007'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun programında beraber yer aldığı gibi 2010'da da Survivor Kızlar Erkekler yarışmasında birlikte yarıştı. Sosyal medyada aktif olan Gizem Hatipoğlu tarzı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

HAKAN HATİPOĞLU'NUN EŞİ GÜZELLİĞİYLE NEFES KESTİ

34 yaşındaki Gizem Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde tarzıyla gündeme gelmişti.

3 yaşında Lila Hatipoğlu adında bir kızı bulunan Gizem Hatipoğlu sosyal medyada kızı ve eşiyle sık sık paylaşım yapıyor.



Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ismin mavi elbiseli pozuna, "Ne güzelsiniz", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.

Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunu Gizem Hatipoğlu'nun sosyal medyada 2.1 milyon takipçi kitlesi bulunuyor.



11 senelik eşi Hakan Hatipoğlu ile ateş başında verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Gizem Hatipoğlu fotoğrafın açıklamalar kısmına kalp emojisi koymuştu.





