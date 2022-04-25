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Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu güzelliğiyle nefes kesti

25.04.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir Survivor Panorama yorumculuğu yapan Hakan Hatipoğlu, TV8 ekranlarının tanınan yüzlerinden biri oldu. Survivor programına da katılmış olan yorumcu, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu sosyal medyada paylaşımlarıyla büyülüyor.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu güzelliğiyle nefes kesti

Hakan Hatipoğlu, Gizem Akın ile 2011 yılında hayatını birleştirdi. İkili, 2007'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun programında beraber yer aldığı gibi 2010'da da Survivor Kızlar Erkekler yarışmasında birlikte yarıştı. Sosyal medyada aktif olan Gizem Hatipoğlu tarzı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

HAKAN HATİPOĞLU'NUN EŞİ GÜZELLİĞİYLE NEFES KESTİ

34 yaşındaki Gizem Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde tarzıyla gündeme gelmişti.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu güzelliğiyle nefes kesti

3 yaşında Lila Hatipoğlu adında bir kızı bulunan Gizem Hatipoğlu sosyal medyada kızı ve eşiyle sık sık paylaşım yapıyor.
Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu güzelliğiyle nefes kesti

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ismin mavi elbiseli pozuna, "Ne güzelsiniz", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu güzelliğiyle nefes kesti

Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunu Gizem Hatipoğlu'nun sosyal medyada 2.1 milyon takipçi kitlesi bulunuyor.
Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu güzelliğiyle nefes kesti

11 senelik eşi Hakan Hatipoğlu ile ateş başında verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Gizem Hatipoğlu fotoğrafın açıklamalar kısmına kalp emojisi koymuştu.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu güzelliğiyle nefes kesti

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu güzelliğiyle nefes kesti

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu güzelliğiyle nefes kesti

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu güzelliğiyle nefes kesti

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu güzelliğiyle nefes kesti

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu güzelliğiyle nefes kesti

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Anahtar Kelimeler:
survivor Hakan Hatipoğlu
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