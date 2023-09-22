Survivor Sahra Işık'ın son halini gören tanımadı! Estetikleriyle gündem oldu

Survivor'ın 20214 ve 2018 yıllarında yarışan Sahra Işık, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor All Star 2024 yarışmacıları arasında yer aldı. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek olan Sahra Işık'ın yıllar içerisindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı.

2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Sahra Esra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alan Sahra Işık burada adından sıkça söz ettirmiştir.

Survivor'a 2014 ve 2018 yılında katılan Sahra Işık, bu sene de All Star kadrosuna girdi.

Adeta bambaşka birine dönüşen Survivor Sahra, değişimi ile görenleri şoke etti.

1991 yılında dünyaya gelen Işık, aslen Selanik göçmenidir.

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi olan Sahra Işık aktif olarak paylaşım yapıyor.

Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlendi.





