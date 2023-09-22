MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Sahra Işık'ın son halini gören tanımadı! Estetikleriyle gündem oldu

Survivor Sahra Işık'ın son halini gören tanımadı! Estetikleriyle gündem oldu

22.09.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık geçirdiği estetik operasyonlardan sonra bambaşka biri oldu. Survivor 2014 ve 2018'de yarışan Işık, bu kez All Star sezonuyla yarışmaya geri dönmeye hazırlanıyor. Sahra Işık, yıllar içerisindeki değişimi ile ağızları açık bıraktı.

Survivor'ın 20214 ve 2018 yıllarında yarışan Sahra Işık, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor All Star 2024 yarışmacıları arasında yer aldı. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek olan Sahra Işık'ın yıllar içerisindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı.

sahraa

Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı.

sahra eski

2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Sahra Esra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

271933082_321871409832829_5104064785444132970_n

2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alan Sahra Işık burada adından sıkça söz ettirmiştir.

239604121_828650734681248_4067299807546982291_n

Survivor'a 2014 ve 2018 yılında katılan Sahra Işık, bu sene de All Star kadrosuna girdi.

365062685_193854867007679_5194671438054684911_n

Adeta bambaşka birine dönüşen Survivor Sahra, değişimi ile görenleri şoke etti.

271918599_654617429002515_8586682111733974970_n

1991 yılında dünyaya gelen Işık, aslen Selanik göçmenidir.

284932927_3291549377791446_4763118708618680766_n

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi olan Sahra Işık aktif olarak paylaşım yapıyor.

327018144_545285717664143_7331360581197608624_n

Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlendi.

düğün

342880269_569261945283638_3228840904338753549_n

367414831_824413112615953_6317211267887307100_n

376659506_312086221504865_934439811385783474_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkili arasında kriz çıktı! 'Beğenmedim' deyince çıldırdıİkili arasında kriz çıktı! 'Beğenmedim' deyince çıldırdı
MasterChef yarışmacısı bakın kim çıktı! O görüntüleri gündem olduMasterChef yarışmacısı bakın kim çıktı! O görüntüleri gündem oldu
5 katlı lüks villasını olay oldu! İçinde yok yok... 5 katlı lüks villasını olay oldu! İçinde yok yok...
Anahtar Kelimeler:
survivor Sahra Işık sahra

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atladılar

Galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atladılar

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.