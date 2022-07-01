Survivor şampiyonu kim oldu, Survivor'ı Adem mi yoksa Nisa mı kazandı sorusu birçok kişinin gündeminde yer aldı. Survivor 2022 All Star finalinde dün akşam büyük bir heyecan yaşandı. Adem ve Nisa arasında yapılan büyük SMS oylaması sonucu sonrasında, Survivor'ın yeni şampiyonu açıklandı. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2022 All Star'ı kim kazandı, Adem mi Nisa mı?

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star finalinde yapılan büyük SMS oylaması sonucu sonrasında Survivor'ın yeni şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu. Nisa Bölükbaşı şampiyon olarak Survivor tarihindeki 2. kadın şampiyon ünvanını kazanan isim oldu.

İLK KADIN ŞAMPİYON MERVE OFLAZ OLMUŞTU

Survivor 2010'da yarışan ve adını Survivor tarihine yazdıran Merve Oflaz, İhsan Tarkan ile kaldığı finalde şampiyon olarak adını Survivor tarihine yazdırmıştı. Merve Oflaz'ın şampiyonluğundan uzun yıllar sonra yeni kadın şampiyon Nisa Bölükbaşı oldu.

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 Prag doğumlu Nisa Bölükbaşı 24 yaşındadır. Babası Türk ve Boşnak asıllı, annesi ise Çek asıllıdır.

Bölükbaşı 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi yüzme takımında yer aldı. Aynı senede profesyonel kayak yapmaya davet edildi ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetti. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans gösterdi. 15 yaşında iken yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Ayrıca Bölükbaşı'nın voleybol deneyimi de bulunuyor.

Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken ile sevgilidir.

