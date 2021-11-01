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Survivor şampiyonu Turabi'nin her paylaşımı olay! "Vallahi Dan Bilzerian sandım"

01.11.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın, Cadılar Bayramı kostümüyle verdiği pozların etkisi devam ederken, ünlü ismin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da dikkatleri çekiyor.

Survivor şampiyonu Turabi'nin her paylaşımı olay! "Vallahi Dan Bilzerian sandım"

Survivor yarışmasına damga vuran ve iki defa birinci olan, Turbo Turabi lakaplı Turabi Çamkıran, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Şu sıralar Amerika'da olan Turabi, havuzda kadınlarla birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı.

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Ünlü isme kısa sürede binlerce beğeni gelirken, takipçileri Turabi Çamkıran'ın paylaşımı dünyaca ünlü fenomen Dan Bilzerian'a benzetti.

Ekran Alıntısı

Turabi, Türkiye'dekilerin yanı sıra Amerika'da yayınlanan Survivor'da da birinci olarak 750.000 dolar kazanmıştı.

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Turabi Çamkıran Instagram
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