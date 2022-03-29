Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte Survivor 2022 All Star birleşme partisi şarkı yarışması birincisi

Survivor 2022’de birleşme partisi heyecanı yaşandı. 28 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen Survivor'ın son bölümünde birleşme partisi ile yarışmacılar baştan aşağıya yenilendi. Şık kıyafetlerini giyen yarışmacılar güzel bir yemeğin de tadını çıkardı.

Survivor şarkı yarışmasında ise yarışmacılar sahnede hünerlerini gösterdi. Yarışmayı kazanan kişi büyük ödülün sahibi oldu.

SURVIVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor’d birleşme partisinin klasik müzik yarışması ekrana geldi. Survivor yarışmacıları, karaoke sahnesinde müzik becerilerini sergiledi.

Survivor'da birleşme partisindeki şarkı yarışmasının birincisi ise Gizem Memiç oldu.

Gizem, yarışmacıların verdiği oylarla büyük ödülün de sahibi oldu.

Gizem gelecek yıl bir arkadaşıyla birlikte Dominik'e tatile gitme şansını yakaladı.



