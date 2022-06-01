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Survivor Seda Ocak'tan olay yaratan imalı paylaşım! Evrim Keklik'e olay gönderme...

01.06.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında bu yıl gösterdiği performansla herkesi ekran başına kilitleyen Seda Ocak, geçtiğimiz hafta şanssız bir şekilde elenerek adaya veda etmişti. Dün akşam Survivor konseyinde yaşanan Evrim olayının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Seda Ocak'ın ima dolu sözleri dikkat çekti.

Survivor Seda Ocak'tan olay yaratan imalı paylaşım! Evrim Keklik'e olay gönderme...

Survivor 2022 All Star yarışmasına hareketleri, performansı ve sözleriyle damga vuran yarışmacılar arasında yer alan Seda Ocak, girdiği ilk eleme potasında elenerek adaya veda eden isim olmuştu. Survivor'dan döndükten sonra paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Seda Ocak, mangal açıklamasıyla gündem yaratmıştı.

İLK ELEME POTASINDA VEDA ETTİ

Geçtiğimiz haftalarda Evrim Keklik'in aday olarak belirtmesinin ardından eleme potasına giren ve haftalardır devam eden Survivor'da girdiği ilk eleme potasında elenen Seda Ocak, hayranlarını üzmüştü. Seda Ocak, elenmesinin ardından duygusal bir konuşma yapmış ve elenmesini nasip olarak nitelendirmişti.

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MANGAL AÇIKLAMASIYLA OLAY YARATMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Instagram hesabından videolar paylaşan ve Survivor'la alakalı yorumlarda bulunan Seda Ocak, açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Paylaşımında, "Semalar kaybetti. Benim takımım kazandı. Şimdi öyle mi böyle mi? Açlık yok Survivor'da erzak var ben biliyorum. Arkada mangallar yanıyor" diyerek dikkat çekmişti.

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SON YAPTIĞI PAYLAŞIMDAKİ İMA DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak Instagram hesabından dün yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Seda Ocak, eleme adayları arasında yer alan kardeşine, Batuhan'a ve Anıl'a destek verdi.

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Eleme potasında yer alan bir diğer isim Ayşe'ye destek vermemesiyle dikkat çeken Seda Ocak'ın bir sonraki paylaşımında Evrim'e iması olay oldu.

Dün akşam Survivor dokunulmazlık oyununda Evrim ve Ayşe'nin sembol alışverişi programa damga vurmuş ve binlerce kişinin tepkisini çekmişti. Acun Ilıcalı, yarışmacılar ve seyirciler dahil birçok kişi de tepki yaratan bu olay sonrası Evrim ve Ayşe kötü bir duruma düşmüştü.

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Evrim'in ağlaması ve düştüğü durum sonrası gözyaşlarına boğulmasının ardından ise Seda'nın yatmadan önce yaptığı paylaşım olay yarattı. Seda, Evrim'in onu eleme potasına sokmasıyla elenen isim olmuştu. Seda paylaşımında, "Huzurlu, rahat vicdan uykular..." sözleriyle dikkat çekti.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
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