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Survivor Sercan Yıldırım'dan aşk pozu! "Nazar değmesin"

03.09.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor programı ile yeniden ünlenen eski futbolcu Sercan Yıldırım Survivor'un ardından özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye başladı. Yoga eğitmeni Nihan Yönel ile 2021'de hayatını birleştiren Sercan Yıldırım, eşiyle verdiği aşk pozuyla gündeme geldi.

Survivor Sercan Yıldırım'dan aşk pozu! "Nazar değmesin"

Sercan Yıldırım Survivor 2020 ve 2022 All Star sezonlarında yer aldı. Eski futbolcu, Survivor 2020 sezonundaki başarılı performansıyla akıllara kazındı. Nihan Yıldırım ile mutlu evliliğine devam eden Sercan Yıldırım, paylaşımıyla dikkat çekti.

AŞK POZUNU PAYLAŞTI

Sercan Yıldırım, eşiyle sarılarak verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor Sercan Yıldırım'dan aşk pozu!

O poza, "Nazar değmesin", "Mutluluk görüntüleri daim olsun" gibi yorumlar yapıldı.

Survivor Sercan Yıldırım'dan aşk pozu!

İkili sosyal medya hesabından birbiri ile sık sık gönderi paylaşıyor.

Survivor Sercan Yıldırım'dan aşk pozu!

Çiçeği burnunda çiftin mutlu evliliği devam ediyor.

Survivor Sercan Yıldırım'dan aşk pozu!

Survivor Sercan Yıldırım'dan aşk pozu!

Survivor Sercan Yıldırım'dan aşk pozu!

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survivor Sercan Yıldırım sosyal medya nihan yönel
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