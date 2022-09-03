Survivor Sercan Yıldırım'dan aşk pozu! "Nazar değmesin"

Sercan Yıldırım Survivor 2020 ve 2022 All Star sezonlarında yer aldı. Eski futbolcu, Survivor 2020 sezonundaki başarılı performansıyla akıllara kazındı. Nihan Yıldırım ile mutlu evliliğine devam eden Sercan Yıldırım, paylaşımıyla dikkat çekti.

AŞK POZUNU PAYLAŞTI

Sercan Yıldırım, eşiyle sarılarak verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

O poza, "Nazar değmesin", "Mutluluk görüntüleri daim olsun" gibi yorumlar yapıldı.

İkili sosyal medya hesabından birbiri ile sık sık gönderi paylaşıyor.

Çiçeği burnunda çiftin mutlu evliliği devam ediyor.





