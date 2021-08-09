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  4. Survivor Sercan Yıldırım gece yarısı sevgilisinin kapısına dayandı! Mutlu sona beğeni yağdı

Survivor Sercan Yıldırım gece yarısı sevgilisinin kapısına dayandı! Mutlu sona beğeni yağdı

09.08.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020'de yarışan Sercan Yıldırım yarışmanın öne çıkan isimlerindendi. Yarışma sonrası gönlünü Nihan Yönel’e kaptıran Sercan Yıldırım sevgilisine gece yarısı evlenme teklifi etti. Çift o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Eski futbolcu Sercan Yıldırım evlilik yolunda ilk adımı attı. Survivor 2020’de yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sevgilisine evlenme teklifi ettiğini duyurdu.

Uzun zamandır yoga eğitmeni Nihan Yönel ile aşk yaşan Yıldırım 05.17'de sevgilisinin kapısına dayandı ve evlilik teklifinde bulundu.

Ekran Alıntısı

Sürpriz teklif karşısında bir hayli şaşıran Yönel, teklifi kabul etti. Çiftin bu özel anı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sevenleri çifti tebrik edip mutluluklar diledi.

Survivor Sercan Yıldırım'ın yarışmada Nisa Bölükbaşı'nı duyduğu ilgi bir süre gündem olmuştu. Sercan Survivor Nisa tarafından reddedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım
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