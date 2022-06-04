Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım mini eteğiyle poz verdi

Eski Survivor yarışmacısı ve futbolcu Sercan Yıldırım, Nihan Yönel ile geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdi. Çiçeği burnunda çift mutlu evliliklerine devam ederken sosyal medyadan birlikte paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Nihan Yıldırım, pozlarıyla gündeme geliyor.

MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Yoga eğitmeni Nihan Yıldırım, işi gereği esnek bir vücuda sahip.

Esnediği ve amuda kalktığı pozlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

Sercan Yıldırım ile mutlu evliliğinden kareleri sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen Nihan Yıldırım'dan yeni bir poz daha geldi.

25 yaşındaki Nihan Yıldırım, mini etekli pozuyla beğeni topladı.

Yıldırım'ın o pozuna eşi kalp emojisi koydu.

Yıldırım çifti geçtiğimiz haftalarda dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı.



