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  4. Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım mini eteğiyle poz verdi

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım mini eteğiyle poz verdi

04.06.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 ve 2022 sezonlarına damga vuran isimlerden biri olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, popülerliğini geri kazandığı Survivor programının ardından özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım mini eteğiyle poz verdi

Eski Survivor yarışmacısı ve futbolcu Sercan Yıldırım, Nihan Yönel ile geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdi. Çiçeği burnunda çift mutlu evliliklerine devam ederken sosyal medyadan birlikte paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Nihan Yıldırım, pozlarıyla gündeme geliyor.

MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Yoga eğitmeni Nihan Yıldırım, işi gereği esnek bir vücuda sahip.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım mini eteğiyle poz verdi

Esnediği ve amuda kalktığı pozlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım mini eteğiyle poz verdi

Sercan Yıldırım ile mutlu evliliğinden kareleri sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen Nihan Yıldırım'dan yeni bir poz daha geldi.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım mini eteğiyle poz verdi

25 yaşındaki Nihan Yıldırım, mini etekli pozuyla beğeni topladı.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım mini eteğiyle poz verdi

Yıldırım'ın o pozuna eşi kalp emojisi koydu.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım mini eteğiyle poz verdi

Yıldırım çifti geçtiğimiz haftalarda dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım mini eteğiyle poz verdi

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım mini eteğiyle poz verdi


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Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım
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