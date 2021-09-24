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Survivor Sercan Yıldırım sevgilisini ilk gördüğünde gizlice fotoğraflarını çekmiş

24.09.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla gündemde olan Sercan Yıldırım nişanlısıyla tanışma hikayesiyle şaşırttı. Sercan Yıldırım "Çaktırmadan Nihan'ın fotoğraflarını çektim" dedi.

Survivor Sercan Yıldırım sevgilisini ilk gördüğünde gizlice fotoğraflarını çekmiş

Sercan Yıldırım, birkaç gün önce evlilik yolunda ilk adımı atarak kız arkadaşı Nİhan Yönel'i ailesinden istedi. Yıldırım ve Yönel, 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu oldu.

Yıldırım, Yönel ile tanışmasını şöyle anlattı:

Kardeşimin arkadaşı kafe açmıştı. Oraya gittiğimizde arabasından inerken gördüm. Aura'sından etkilendim. Çaktırmadan fotoğrafını çekip mekan sahibine gönderdim. 'İlkokul arkadaşım, uzaktan da akrabam' dedi. 'Akraban olsun olmasın evlenmek istiyorum' dedim.

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"SURVIVOR ALL STAR'A GİDECEĞİM"

Nihan Yönel'in yoga stüdyosu açtığını ve kendisinin de o dönem yoga eğitimi almak istediğini anlatan Yıldırım, Instagram'dan yazıp görüşmeye başladıklarını aktardı.

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3.5 ay gibi kısa bir sürede de evlilik kararı aldıklarını belirten Yıldırım, Survivor All Star yarışmasına da düğünden sonra gideceğini söyledi.

Sercan Yıldırım ayrıca, yakın zaman önce saç ektirdiğini de belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım
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