Survivor All Star yarışmacıları kimler olacak?

Survivor All Star 2022'nin kadrosuyla ilgili haberler gelmeye başladı. Eski sezon yarışmacılarının mücadele edeceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti.

Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısının da Aleyna Kalaycıoğlu olduğu ileri sürüldü. Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın'ın da dahil olduğu da ileri sürüldü.

TURABİ SURVİVOR ALL STAR'DA OLACAK MI?

2020 Survivor sezonunun çok konuşulan isimlerinden Evrim Keklik ve son sezonun hırslı yarışmacısı Sercan Yıldırım'da All Star sezonu için düşünülenler arasında.

2 kez Survivor şampiyonluk kupasını kaldıran Turabi Çamkıran, 2022 Survivor All Star kadrosunda yer alan en önemli isimlerden biri olarak sosyal medya kulislerinde ismi geçen yarışmacılardan oldu.

