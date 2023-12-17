Survivor Turabi "Gitmeden sevişelim" mesajını ifşa etti! Yanıtsız bırakmadı

Turabi Çamkıran, TV8 ekranlarında yayımlanan yarışma Survivor'da 2014 ve 2015 yıllarında art arda yarışarak şampiyonluk elde etmişti. All Star 2024 sezonuna katılıp katılmayacağı konusunda sık sık gündeme gelen Turabi son olarak Acun Ilıcalı'nın yarışmacıları duyurduğu paylaşımda ortaya çıkmıştı.

Tedavileri ardından Survivor All Star'da mücadele edeceğini Acun Ilıcalı resmen paylaştı. Ardından Turabi sosyal medya paylaşımlarını arttırdı.

Turabi'nin bir paylaşımına ise "Gitmeden sevişelim" mesajı geldi. Survivor yarışmacısı ise bu mesaja tepkisiz kalmadı ve "Maalesef cevabım hayır olacak artık evlenmeden olmaz. Anamın gönlünü almanız lazım" dedi.





