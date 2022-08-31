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  4. Survivor'u yarıda bırakmıştı! Aycan Yanaç ayna pozuyla beğeni topladı

Survivor'u yarıda bırakmıştı! Aycan Yanaç ayna pozuyla beğeni topladı

31.08.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aycan Yanaç katıldığı Survivor 2020 ve 2022 All Star sezonlarıyla adını duyurdu. İki sezonda da Ünlüler takımında yer alan Yanaç, 2020 döneminde iyi bir performans sergilerken 2022 All Star döneminde ise Survivor'u yarıda bıraktı. Yanaç, şimdilerde pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Survivor'u yarıda bırakmıştı! Aycan Yanaç ayna pozuyla beğeni topladı

Survivor ile ün kazanan Aycan Yanaç Survivor'u, bazı sağlık meselelerinden dolayı bıraktığını söylemişti. Survivor'un ardından sosyal medya pozlarıyla magazin gündemine gelen Yanaç, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

AYNA POZUYLA BEĞENİ TOPLADI

Aycan Yanaç ayna pozu verdi. Kombiniyle dikkat çeken isim, "Fizik kraliçesi misin?", "Bu ne güzellik" gibi yorumlar aldı.

Survivor'u yarıda bırakmıştı! Aycan Yanaç ayna pozuyla beğeni topladı

Aycan Yanaç Survivor'un ardından değişimiyle oldukça konuşulmuştu. Genç ismin görüntüsü, Survivor 2020 döneminden sonra bir hayli değişmişti.

Survivor'u yarıda bırakmıştı! Aycan Yanaç ayna pozuyla beğeni topladı

1998 doğumlu Aycan Yanaç 24 yaşındadır.

Survivor'u yarıda bırakmıştı! Aycan Yanaç ayna pozuyla beğeni topladı

Survivor'u yarıda bırakmıştı! Aycan Yanaç ayna pozuyla beğeni topladı

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