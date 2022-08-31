Survivor'u yarıda bırakmıştı! Aycan Yanaç ayna pozuyla beğeni topladı

Survivor ile ün kazanan Aycan Yanaç Survivor'u, bazı sağlık meselelerinden dolayı bıraktığını söylemişti. Survivor'un ardından sosyal medya pozlarıyla magazin gündemine gelen Yanaç, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

AYNA POZUYLA BEĞENİ TOPLADI

Aycan Yanaç ayna pozu verdi. Kombiniyle dikkat çeken isim, "Fizik kraliçesi misin?", "Bu ne güzellik" gibi yorumlar aldı.

Aycan Yanaç Survivor'un ardından değişimiyle oldukça konuşulmuştu. Genç ismin görüntüsü, Survivor 2020 döneminden sonra bir hayli değişmişti.

1998 doğumlu Aycan Yanaç 24 yaşındadır.





