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  4. Survivor UK o görüntülerle gündemde! "En tehlikeli yarışma olabilir"

Survivor UK o görüntülerle gündemde! "En tehlikeli yarışma olabilir"

26.11.2023 13:57 | Son Güncelleme:
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Survivor Türkiye'de olduğu gibi İngiltere'de de çok izlenen yapımlardan birisi. Sunuculuğunu Joel Dommett'ın üstlendiği bu yepyeni Survivor serisinde yarışmacılar şimdiye kadarki en tehlikeli reality TV gösterilerinden birini yapmaya hazırlanıyor.

Birleşik Krallık'ın dört bir yanından özenle seçilen 18 kişi, iki gruba bölündükleri tropik bir bölgede mahsur kalmış durumda ve ödül ya da dokunulmazlık için çeşitli fiziksel ve zihinsel zorluklarla birbirleriyle yarışıyorlar.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'ın İngiltere versiyonu oldukça tehlikeli ve zorlu yarışmalarıyla dikkat çekiyor.

Sunuculuğunu Joel Dommett'ın üstlendiği bu yepyeni Survivor serisinde yarışmacılar, denize indirilen bir kafese hapsolmuş halde nefeslerini tutmak zorunda kalacakları korkunç bir su altı mücadelesine katılacak.

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KORKUNÇ MÜCADELE

Yarışmacılar nefeslerini ne kadar süre tutabileceklerini test etmeleri gereken yoğun su altı mücadelesinin görüntüleriyle gündemde. Tüyler ürperten görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Denizden gelen gelgitle birlikte sandıkların içinden nefes almakta zorlandıkları ve tamamen suya battıkları ve bir sonraki havaya erişimlerini bekledikleri anlar ekrana yansırken sunucu Joel'un "Tamam, 20 dakikadır oradasınız, kafesi indireceğiz!" dediği duyuluyor.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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