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Survivor yarı finalde dokunulmazlığı kim aldı, hangi yarışmacı? Survivor'da büyük finale sayılı günler!

08.06.2023 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bu akşam yarı final heyecanı yaşanıyor. Büyük finale sayılı günler kala yarışmacılar artık bireysel olarak yarışıyorlar. Bir yarışmacının daha eleneceği yarışmada heyecanlı geri sayım devam ediyor. Peki, Survivor yarı finalde dokunulmazlığı kim aldı, hangi yarışmacı? Survivor'da hangi yarışmacı elendi?

Survivor yarı finalde dokunulmazlığı kim aldı, hangi yarışmacı? Survivor'da büyük finale sayılı günler!

Survivor yarı final bütün heyecanıyla devam ediyor. Murat Ceylan'ın sunduğu Survivor yarı finalde sona geliniyor. Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışmada bu akşam bir kişi daha hayallerine veda edecek. İşte Survivor yarı final ile ilgili detaylar ve elenen yarışmacı...

SURVİVOR YARI FİNALDE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI, HANGİ YARIŞMACI?

Survivor'da bu akşam yarı final oyunu oynanıyor. Nefise, Özgür, Osman Can, Ertuğ ve Yusuf arasında geçen kıran kırana mücadelenin sonunda kazanan yarışmacı belli olacak.

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SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşamki oyunun sonunda yarı finale kalamayacak olan yarışmacılar belli olacak. Oldukça zorlu geçen parkurlarda yarışmacılar kazanmak için ter döküyor.

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Acun Ilıcalı'nın gelmiş geçmiş en zor Survivor olarak açıkladığı Survivor 2023'te adım adım sona geliniyor. 13 Haziran'da final yapacağı açıklanan sevilen yarışmada bu akşam yarı final, sonrasında da final heyecanı yaşanacak.

NEFİSE DURMUYOR

Bu akşam oynanan oyunda kronometre tutuldu. Survivor yarışmacıları parkuru bitirme sürelerine göre değerlendirildi.

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Nefise'nin parkuru 1.01 saniyede bitirmesi sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Nefise'yi başarısından dolayı tebrik etti. Şu an 5 yarışmacının kaldığı Survivor'da Nefise, tek kadın yarışmacı olarak mücadele veriyor.

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