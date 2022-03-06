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Survivor yarışmacıları para alıyor mu? Nisa ve Ogeday zirvede... Şaşırtan iddia

06.03.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 yarışmacılarının para aldığı iddia edildi. TV100'ün iddiasına göre; Nisa, Mert, Batuhan ve Yasin gibi ünlü yarışmacıların da olduğu Survivor'da kazançlar ortaya çıktı.

Survivor yarışmacıları para alıyor mu? Nisa ve Ogeday zirvede... Şaşırtan iddia

Acun Ilıcalı'nın uzun yıllardır sunduğu Survivor son sezonuyla da gündemden düşmüyor. Kavgaların, aşkların ve çekişmeli yarışmaların olduğu Survivor'da yarışmacılar para kazanıyor mu?

Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak haftalık ödeme yapıldığı iddia edildi. TV100'ün iddiasına göre; yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirleyen faktörler arasında.

İşte Survivor All Star yarışmacılarının kazandığı iddia edilen ücretler:

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Nisa Bölükbaşı: 10 bin
Ogeday Girişken: 10 bin
Atakan Arslan: 9 bin
Ayşe Yüksel: 9 bin
Batuhan Karacakaya: 9 bin
Nagihan Karadere: 9 bin
Adem Kılıççı: 9 bin
Sema Aydemir: 8 bin
Barış Murat Yağcı: 7 bin
Berkan Karabulut: 6 bin
Merve Aydın: 6 bin
Anıl Berk Baki: 6 bin


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Anahtar Kelimeler:
survivor Nisa Bölükbaşı
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