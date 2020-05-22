Survivor yarışmacıları, ünlü isimlerle canlı yayında yarışacak! Acun Ilıcalı eşleşmeleri açıkladı

Survivor 2020 yarışması, Ramazan Bayramı süresince de büyük sürprizlerle izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor 24 Mayıs Pazar günü ekranlara gelecek olan Survivor yeni bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımının Anlat Bakalım oyunu oynayacağını ifade etti. Ancak bu kez Anlat Bakalım'ı kendi aralarında değil, birbirinden ünlü isimlerle oynayacaklar.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde milli basketbolcumuz Cedi Osman ile gerçekleştirdiği Instagram canlı yayınında Survivor'daki bu sürprizle ilgili ipuçlarının birazını paylaşmıştı. Anlat Bakalım'da ünlü isimlerle, yarışmacıların karşı karşıya geleceğini söyleyen Ilıcalı, 'Eğer katılırsan çok seviniriz' diyerek Cedi Osman'a davette bulunmuştu. Ilıcalı Instagram hesabından ünlüler ve gönüllüler takımının Anlat Bakalım'da eşleşeceği isimleri paylaştı.
Sercan Yıldırım-Burak Yılmaz
Yunus Emre Özden-Bülent Serttaş
Aycan Yanaç-Emre Belözoğlu
Elif Gören-Murat Dalkılıç
Barış Murat Yağcı-Cedi Osman
Nisa Bölükbaşı-Enis Arıkan
Cemal Can Canseven-Ezgi Mola
Berkan Karabulut-Gupse Özay
Yasin Obuz-Hadise
Ardahan Uzkanbaş-Sarp Apak
Evrim Keklik-Yılmaz Morgül
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