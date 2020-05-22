Survivor yarışmacıları, ünlü isimlerle canlı yayında yarışacak! Acun Ilıcalı eşleşmeleri açıkladı

Survivor 2020 yarışması, Ramazan Bayramı süresince de büyük sürprizlerle izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor 24 Mayıs Pazar günü ekranlara gelecek olan Survivor yeni bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımının Anlat Bakalım oyunu oynayacağını ifade etti. Ancak bu kez Anlat Bakalım'ı kendi aralarında değil, birbirinden ünlü isimlerle oynayacaklar.

CEDİ OSMAN İLE YAPTIĞI YAYINDA DETAYLARI PAYLAŞMIŞTI

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde milli basketbolcumuz Cedi Osman ile gerçekleştirdiği Instagram canlı yayınında Survivor'daki bu sürprizle ilgili ipuçlarının birazını paylaşmıştı. Anlat Bakalım'da ünlü isimlerle, yarışmacıların karşı karşıya geleceğini söyleyen Ilıcalı, 'Eğer katılırsan çok seviniriz' diyerek Cedi Osman'a davette bulunmuştu. Ilıcalı Instagram hesabından ünlüler ve gönüllüler takımının Anlat Bakalım'da eşleşeceği isimleri paylaştı.

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI ANLAT BAKALIM EŞLEŞMELERİ

Sercan Yıldırım-Burak Yılmaz

Yunus Emre Özden-Bülent Serttaş

Aycan Yanaç-Emre Belözoğlu

Elif Gören-Murat Dalkılıç

GÖNÜLLÜLER TAKIMI EŞLEŞMELERİ

Barış Murat Yağcı-Cedi Osman

Nisa Bölükbaşı-Enis Arıkan

Cemal Can Canseven-Ezgi Mola

Berkan Karabulut-Gupse Özay

Yasin Obuz-Hadise

Ardahan Uzkanbaş-Sarp Apak

Evrim Keklik-Yılmaz Morgül

