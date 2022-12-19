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Survivor yarışmacısı ekranlara geri döndü! Torpil iddiası şaşırttı! Acun Ilıcalı'nın yeni gözdesi

19.12.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Survivor’ın eski yarışmacılarından olan Yağmur Banda ekranlara geri döndü. İki sezon Survivor’da mücadele eden Banda, yine TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda’ya katıldı.

Survivor yarışmacısı ekranlara geri döndü! Torpil iddiası şaşırttı! Acun Ilıcalı'nın yeni gözdesi

Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Yağmur Banda daha önce 2018 yılında da gönüllüler takımında da yarışmıştı. Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı, Ayşe Yüksel gibi isimlerin yer aldığı kadroda bulunan Banda, yaşadığı tartışmalar ile adından söz ettirmişti. Bazı izleyiciler Yağmur Banda'nın tanıtım videosuna, "Yine bir torpilli yarışmacı mı?" yorumunda bulundular.

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DOYA DOYA MODA’YA KATILDI

Yağmur Banda hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda’ya katıldı. TV 8’in sevilen programının jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş yer alıyor.

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“ÇOK KİŞİYİ ELEDİM”

Yağmur Banda yeni programına, “Orda da çok kişiyi eledim, burda da eleyeceğim” cümlesi ile giriş yaptı.
İzleyiciler Yağmur Banda'nın tanıtım videosuna, "Yine bir torpilli yarışmacı mı?", "Tanıdık yüzler getirmeyin ya", "Yok artık bunu hiç beklemiyordum" yorumlarında bulundular.

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TEKVANDO ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Yağmur Banda'nın tekvando da Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra birçok defa 2.lik ve 3.lük dereceleri var. 1998 doğumlu Yağmur Banda Tekvando sporuna 2006 yılında başlamış ve 11 yıl boyunca bu sporu devam ettirmiştir.

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Yağmur Banda'nın 2012 yılında 55 kiloda kazandığı Tekvando Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır.

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