Survivor'ın eski yarışmacısı Hakan Hatipoğlu'ndan hayranlarını endişelendiren haber! "Şifayı ancak sen verirsin Allah'ım"

Survivor yarışmacısı Hakan Hatioğlu, geçtiğimiz ay Survivor All Star 2024'e veda etmişti. Survivor'a veda ettikten sonra yurda dönen Hakan Hatipoğlu'nu havaalanında eşi Gizem Hatipoğlu ve kızı Lila karşılamıştı.

Uçaktan iner inmez kızına sarılan Hatipoğlu, hasretin sona ermesinin verdiği mutlulukla gözyaşları içinde kalmıştı.

"AMELİYAT SONRASI BERABERİZ"

Hatipoğlu, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yarışmanın ardından ünlü sunucudan endişelendiren bir açıklama geldi.

Omzunda bir sıkıntı olduğunu söyleyen Hakan Hatipoğlu, "İnşallah ufak bir operasyon ile sorunu gidereceğiz. Salı günü ameliyat olacağım. Küçük bir operasyon. Sonrasında biraz dinleneceğim. Yaz yaklaşıyor, her şey yolunda" dedi.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından ise "Şifayı ver, şifayı ancak sen verirsin Allah'ım. Ameliyat sonrası inşallah beraberiz. Birkaç gün bana müsaade!" paylaşımı yaptı.









