Survivor Yasin'den boşanma itirafı! Nisa ve Barış fanlarına olay sözler

Yasin Obuz CNN TÜRK’te yayınlanan Sorgu Sual programına konuk oldu. Programın sunucuları Merve Şahin ve Melis Özcan’ın sorularına tüm samimiyetiyle yanıt verirken, daha önce hiçbir yerde bahsetmediği özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘1 BUÇUK YIL ÖNCE BOŞANDIM!’

Özel hayatıyla ilgili daha önce hiçbir soruya cevap vermeyen Obuz, ‘Evli misiniz?’ sorusuna ‘1 buçuk yıl önce boşandım’ cevabını vererek kendisini takip edenleri şaşırttı. Obuz açıklamasında "Özelimi kimse bilemez. O konuda açıklama yapmam" dedi.

Yasin Obuz bu cevabıyla evliliği hakkında internette dolaşan tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmış oldu.

‘BABAMLA GÖRÜŞMÜYORUM!’

Katıldığı yarışmalarda annesinden ve kız kardeşlerinden bahseden ancak babasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Yasin Obuz ‘Çocukken babamdan dayak yedim, büyüdüğüm evde şiddet vardı. Babamla görüşmüyorum, bir gün çocuğum olursa babasız büyümeyecek!’ açıklamasında bulunarak öfkeli karakter yapısının altında bir çocukluk travması olabileceğinden bahsetti.

‘RAP YAPMAK İÇİN SES EĞİTİMİNE İHTİYAÇ YOK!’

Survivor’dan döndükten sonra kendisine gelen teklifi değerlendirerek şarkı yapan Yasin Obuz, ‘Ses eğitimi aldınız mı?’ sorusuna ‘4-5 günlük hızlandırılmış eğitim aldım, ben şarkıcı değilim, rap yapmak için ses eğitimi almaya gerek yok, şarkı yapmak hayalimdi, hayalimi gerçekleştirdim. Demet Akalın ve Alişan şarkımı çok beğendi’ diyerek sesine gelen kötü eleştirilere karşılık verdi.