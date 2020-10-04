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Survivor Yasin'den boşanma itirafı! Nisa ve Barış fanlarına olay sözler

04.10.2020 14:31 | Son Güncelleme:
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Survivor Yasin'den boşanma itirafı! Nisa ve Barış fanlarına olay sözler

Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor’a katılarak adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz yaptığı evlilik itirafıyla herkesi şaşırttı. Yasin aynı zamanda ‘Barış ve Nisa’nın fanlarıyla ilgili de şoke eden sözler söyledi.

Yasin Obuz CNN TÜRK’te yayınlanan Sorgu Sual programına konuk oldu. Programın sunucuları Merve Şahin ve Melis Özcan’ın sorularına tüm samimiyetiyle yanıt verirken, daha önce hiçbir yerde bahsetmediği özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘1 BUÇUK YIL ÖNCE BOŞANDIM!’

Özel hayatıyla ilgili daha önce hiçbir soruya cevap vermeyen Obuz, ‘Evli misiniz?’ sorusuna ‘1 buçuk yıl önce boşandım’ cevabını vererek kendisini takip edenleri şaşırttı. Obuz açıklamasında "Özelimi kimse bilemez. O konuda açıklama yapmam" dedi.

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Yasin Obuz bu cevabıyla evliliği hakkında internette dolaşan tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmış oldu.

‘BABAMLA GÖRÜŞMÜYORUM!’

Katıldığı yarışmalarda annesinden ve kız kardeşlerinden bahseden ancak babasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Yasin Obuz ‘Çocukken babamdan dayak yedim, büyüdüğüm evde şiddet vardı. Babamla görüşmüyorum, bir gün çocuğum olursa babasız büyümeyecek!’ açıklamasında bulunarak öfkeli karakter yapısının altında bir çocukluk travması olabileceğinden bahsetti.

‘RAP YAPMAK İÇİN SES EĞİTİMİNE İHTİYAÇ YOK!’

Survivor’dan döndükten sonra kendisine gelen teklifi değerlendirerek şarkı yapan Yasin Obuz, ‘Ses eğitimi aldınız mı?’ sorusuna ‘4-5 günlük hızlandırılmış eğitim aldım, ben şarkıcı değilim, rap yapmak için ses eğitimi almaya gerek yok, şarkı yapmak hayalimdi, hayalimi gerçekleştirdim. Demet Akalın ve Alişan şarkımı çok beğendi’ diyerek sesine gelen kötü eleştirilere karşılık verdi.

Yasin Obuz ‘Nasıl geçiniyorsunuz?’ sorusuna ‘Pilavcı dükkânımdan elde ettiğim gelir ile geçiniyorum, şarkımdan hiç para kazanmadım’ diyerek 1 haftada 12 milyon izlenen ‘ALA’ klibinden hiç para kazanmadığını açıkladı.

‘NİSA VE BARIŞ BANA DÜŞMAN!’

Survivor 2020 yarışmacıları Yasin Obuz, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı adadan gelmelerinin ardından birbirleri hakkında sert açıklamalar yapmıştı.

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Bir insan bu kadar ucuz olmamali ????

@ corazonxkalp'in paylaştığı bir gönderi ()

Sorgu Sual programında ‘ALA’ klibinin çok fazla dısslike almasından bahseden Yasin Obuz , ‘Barış ve Nisa’nın fanları yüzünden klibim çok disslike aldı, onlar benim düşmanım, basit işler peşinde koşan insanlarla benim işim olmaz, ben ucuz bir insan değilim’ diyerek yine iddialı bir açıklamada bulundu.

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