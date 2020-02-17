Survivor Yasin Obuz için flaş sözler: Sanki mekanın sahibi

TV8'de yayınlanan Survivor Panorama'nın yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Yasin'in ada yaşamına ve Survivor'a olan adaptasyonuyla alakalı önemli ifadeler kullandı.

Yasin'in MasterChef'teki tatlı çizgisinden uzak olduğunu söyleyen Hatipoğlu, "Negatif anlamda söylüyorum. Yasin sanki çok şey biliyormuş gibi davranıyor. Sanki buradaki diğer yarışmacılar Yasin'n mekanına gitmişler yarışmaya. Sanki mekanın sahibi. Sürekli şunu şöyle yap bu böyle olsun diye konuşuyor. Çok fazla işin içine girdi. MasterChefte'ki tatlı Yasin'e dönüş yapması lazım yoksa onun aleyhine olabilir" dedi.

