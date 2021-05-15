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Survivor yeni bölümde herkes ağladı! Aleyna Kalaycıoğlu kardeşini görünce...

15.05.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek finalin yaklaştığı Survivor'da pazar günü ekrana gelecek bölümün fragmanı yayınlandı. Duygusal anların yaşandığı yeni bölüm fragmanı herkesi ağlattı.

Survivor yeni bölümde herkes ağladı! Aleyna Kalaycıoğlu kardeşini görünce...

Survivor 2021 pazar günü ekrana gelecek bölümde duygusal anlar yaşanıyor. Acun Ilıcalı ödül oyunu için yarışmacılara büyük sürpriz yaptı. Ilıcalı, 'Şu duvarın arkasında aileleriniz var. Hepinizin ailesinden birer kişi şu duvarın arkasında' dedi.

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Yarışmacılar daha sonra aileleriyle bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı bölümde Aleyna Kalaycıoğlu'nun hem annesi hem de kız kardeşi geldi. 'Annemle Cansu geldi' diyen Aleyna Kalaycıoğlu gözyaşlarını tutamadı.

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Duygu dolu anların yaşandığı Survivor'da Aleyna Kalaycoğlu kardeşi Cansu'ya sarılıp 'Seni çok özledim' diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da verdiği bir röportajda, kardeşi Cansu'nun trafik kazası sonucu yüzde 100 engelli kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı.

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Babasıyla görüşmediğini belirten Aleyna, bu zor süreçte annesinin her şeyi bırakıp kendini kardeşine ve kendisine adadığını ifade etmişti.

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Aleyna Kalaycıoğlu, o günkü röportajda 'Kardeşim belki yürüyüp konuşabilecekti, bana abla diyebilecekti, kader demek istemiyorum çünkü bu çok büyük bir olay' ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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