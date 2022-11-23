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Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu ile sevgili olan Sinan Akçıl'dan evlilik sinyali!

23.11.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan ve şimdilerde Survivor yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu'yla yeni bir aşka yelken açan Sinan Akçıl, konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sinan Akçıl, "Evlilik benim beynimdeki özgürlüğü öldürdü. Bu yanlış anlaşılmasın başka bir kadınla flört etmek anlamında değil. Sadece o baskı insanı, diken üzerinde yürüyormuşum baskısı o benim iki arada bir derede bıraktı." sözleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu ile sevgili olan Sinan Akçıl'dan evlilik sinyali!

Şarkıları kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Sinan Akçıl, Özgür Aras'ın radyo programına konuk oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Sinan Akçıl, evlilik hakkında söylediği sözler ile kısa sürede gündem oldu.

Sinan Akçıl, programda aşkın tarifini şu şekilde yaptı: "Aşk kesinlikle hem ne istediğini çok iyi bilmek hem de ne istediğini bilmemem benim için"

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"EVLİLİK BENDE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖLDÜRDÜ"

Evlilik bende özgürlüğü öldürdü diyen Sinan Akçıl, "Evlilik benim beynimdeki özgürlüğü öldürdü. Bu yanlış anlaşılmasın başka bir kadınla flört etmek anlamında değil. Sadece o baskı insanı, diken üzerinde yürüyormuşum baskısı o benim iki arada bir derede bıraktı. 'Daha zamanı değil miydi?' dediğim zamanlar oldu. Evlilik bende travma yaratmadı. Yine her an evlenebilirim, hiç öyle bir korkum yok." şeklinde konuştu.

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Sinan Akçıl, oyuncu Burcu Kıratlı ile ilk olarak 1 Ocak 2018'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuş, 9 ay evli kalan çift ani bir kararla da boşanmıştı. Ayrılığa dayanamayan ikili Şubat 2021'de birlikteliklerine bir şans daha vermiş ve yeniden dünyaevine girmişti. İkili, kısa bir süre sonra yeniden boşanma kararı almıştı.


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